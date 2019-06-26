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    Жизнь

    Адиль Рами ответил на обвинения Памелы Андерсон: Расставание никогда не бывает легким

    • Розсилка
    Адиль Рами ответил на обвинения Памелы Андерсон: Расставание никогда не бывает легким
    Woman.ru

    Комментарии экс-влюбленных совсем запутали поклонников

    Вчера Памела Андерсон написала очень эмоциональный пост в Instagram, в котором объявила о расставании с футболистом Адилем Рами, обвинив его в изменах и назвав монстром.

    Пока подписчики актрисы, в числе которых были и знаменитые люди, принялись поддерживать ее и сочувствовать, Адиль медлил с ответом, но все же некоторое время спустя опубликовал в той же соцсети свою версию произошедшего. Ни в чем не обвиняя Памелу, Адиль лишь опроверг все ее слова, отметив, что его «двойная жизнь» представляла из себя лишь общение с его детьми и их матерью Сидони Бьемон.

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    Адиль Рами ответил на обвинения Памелы Андерсон: Расставание никогда не бывает легким
    Адиль Рами ответил на обвинения Памелы Андерсон: Расставание никогда не бывает легким
    Адиль Рами ответил на обвинения Памелы Андерсон: Расставание никогда не бывает легким
    Адиль Рами ответил на обвинения Памелы Андерсон: Расставание никогда не бывает легким
    Адиль Рами ответил на обвинения Памелы Андерсон: Расставание никогда не бывает легким
    Адиль Рами ответил на обвинения Памелы Андерсон: Расставание никогда не бывает легким
    Адиль Рами ответил на обвинения Памелы Андерсон: Расставание никогда не бывает легким
    Адиль Рами ответил на обвинения Памелы Андерсон: Расставание никогда не бывает легким
    Адиль Рами ответил на обвинения Памелы Андерсон: Расставание никогда не бывает легким
    Адиль Рами ответил на обвинения Памелы Андерсон: Расставание никогда не бывает легким
    Адиль Рами ответил на обвинения Памелы Андерсон: Расставание никогда не бывает легким

    «Расставание никогда не бывает легким. И часто в такое время сильные эмоции берут верх. Памела – цельная личность, которую я глубоко уважаю, она была убеждена в моих чувствах и они действительно были искренними - моя любовь всегда была искренней. Именно это я и хочу запомнить. Не думаю, что нам следует делиться деталями нашей частной жизни, нашей историей. Но на конкретную ситуацию - об изменах - я все же хочу пролить свет. Для себя я считаю невозможным вести двойную жизнь. Я лишь стараюсь сохранить стабильные отношения со своими детьми и их матерью Сидони, которую я также глубоко уважаю. Видимо, я должен был быть более "прозрачным" в этих отношениях. Я так полагаю. Я остаюсь - и так будет всегда - верен своим принципам и ценностям и продолжу поддерживать организацию @solidaritefemmes, борющуюся с домашним насилием. Я горжусь тем, что могу принимать участие в этой прекрасной кампании. Я хотел бы, чтобы наши семьи и друзья успокоились и все правильно поняли, хотя мне и очень больно. Надеюсь также на ваше понимание и уважение», - написал Адиль.

    Напомним, что вчера Памела Андерсон озвучила свою версию происходящего: 

    «Как это возможно: манипулировать двумя женскими сердцами одновременно? Я уверена, что за это время у него были и другие. Он и есть самый настоящий монстр. Как же я могла помогать другим людям, но при этом оказалась недостаточно мудрой для того, чтобы помочь себе?!» — написала Андерсон.

    Джерело: Hello!

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