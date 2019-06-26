Николь Кидман, Мерил Стрип и Ариана Гранде снимутся вместе в мюзикле



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Николь Кидман, Мерил Стрип и Ариана Гранде People.com

Стриминговая платформа Netflix объявила о съемках ремейка бродвейского мюзикла «Выпускной»

Главные роли в картине исполнят актрисы Мерил Стрип, Николь Кидман и певица Ариана Гранде.

Сюжет разворачивается вокруг четырех бродвейских артистов, карьера которых подошла к концу, но они хотят вернуть себе былую славу. Узнав, что в одной школе ученице запретили приходить на выпускной вечер со своей девушкой, они решают ей помочь, сообщает Deadline.

Кроме того, Гранде выступит в качестве музыкального продюсера мюзикла. Режиссером станет Райан Мерфи, получивший известность благодаря сериалам «Хор», «Поза» и «Американская история ужасов». Съемки начнутся в декабре. Премьера мюзикла ожидается в 2020 году.

Напомним, последней совместной работой Николь Кидман и Мерил Стрип стал сериал «Большая маленькая ложь», 2-й сезон которого стартовал 9 июня.

Джерело: Buro 24/7