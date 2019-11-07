Актер, умерший 65 лет назад, появится в новом фильме про войну во Вьетнаме



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Образ актера воссоздадут с помощью компьютерной графики

В современной киноиндустрии имеется опыт «воскрешения» актеров с помощью компьютерной графики

Создатели фильма о войне во Вьетнаме «В поисках Джека» планируют вернуть на экраны Джеймса Дина – голливудского актера, погибшего в 1955 году, в возрасте 24 лет. Его образ воссоздадут с помощью компьютерной графики. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Создатели фильма получили права на использование образа от семьи Дина.

В основе предстоящей картины - одноименный роман Гарета Крокера. По сюжету после окончания войны во Вьетнаме руководство армии США решает, что 10 тысяч военных собак не будут переправлены обратно в Штаты. Для многих военнослужащих эта новость стала шоком, так как для них собаки уже успели стать верными друзьями. Один из военных по имени Карсон Флэтчер решает нарушить приказ и вернуться домой со своим псом Джеком.

В современной киноиндустрии это уже не первый пример «воскрешения» актеров с помощью компьютерной графики. Так, в 2015 году к этому методу прибегали для съемок «Форсажа 7», так как актер Пол Уокер погиб, не успев досняться в картине. Лицо актера воссоздали с помощью графики и наложили на тело его брата Калеба.

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