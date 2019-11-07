Нигерийский фильм сняли с «Оскара» из-за диалогов на английском языке



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В фильме «Львиное сердце» рассказывается история женщины из Нигерии, которая пытается спасти бизнес своего отца в обществе, где доминируют мужчины

Фильм «Львиное сердце» убрали из категории «Лучший международный художественный фильм», так как он снят на английском языке

До вручения «Оскара-2020» еще более трех месяцев, но вокруг Американской киноакадемии уже разгорается скандал. Он связан с тем, что из списка номинантов на премию в категории «Лучший международный художественный фильм» убрали картину «Львиное сердце» – первый фильм из Нигерии, попавший в лонг-лист киноакадемии. Об этом сообщает BBC.

Не смотря на то что киноакадемия переименовала номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» в «Лучший международный художественный фильм», условия остались прежними: к участию допускаются фильмы на всех языках, кроме английского. Из-за этого «Львиному сердцу» и отказали в допуске, так как большая часть диалогов в нем звучит на английском языке и только изредка можно услышать наречие народа игбо.

Создатели и поклонники фильма возмущены таким решением киноакадемии, так как английский – официальный язык в Нигерии, которая до 1960 года была британской колонией. В остальном, по их мнению, фильм полностью соответствует категории международного.

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