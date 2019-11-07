  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    15-летняя Милли Бобби Браун растрачивает миллионные гонорары на Мальдивах (фото)

    • Розсилка
    <p>Стоимость одной ночи в роскошном отеле для Милли Бобби Браун обошлась в 1580 фунтов за ночь</p> <div>Фото: instagram.com/milliebobbybrown/</div> - 15-летняя Милли Бобби Браун растрачивает миллионные гонорары на Мальдивах (фото)

    Стоимость одной ночи в роскошном отеле для Милли Бобби Браун обошлась в 1580 фунтов за ночь

    Фото: instagram.com/milliebobbybrown/

    Звезда сериала «Очень страшные дела» не поскупилась на апартаменты

    15-летняя актриса устроила себе роскошный отдых на Мальдивах. Остановилась звезда в пятизвездочном отеле Soneva Fushi, расположенном на частном острове атолла Баа. Окруженный Индийским океаном, коралловый остров является биосферным заповедником под защитой ЮНЕСКО.

    Милли арендовала виллу «Робинзон Крузо» с бассейном и со всеми удобствами: доступом к интернету, доставкой блюд в номер, услугами дворецкого, а также ванной комнатой под открытым небом. Стоимость такой роскоши – 1580 фунтов за ночь или 50 тысяч гривен.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    15-летняя Милли Бобби Браун растрачивает миллионные гонорары на Мальдивах (фото)
    15-летняя Милли Бобби Браун растрачивает миллионные гонорары на Мальдивах (фото)
    15-летняя Милли Бобби Браун растрачивает миллионные гонорары на Мальдивах (фото)
    15-летняя Милли Бобби Браун растрачивает миллионные гонорары на Мальдивах (фото)
    15-летняя Милли Бобби Браун растрачивает миллионные гонорары на Мальдивах (фото)
    15-летняя Милли Бобби Браун растрачивает миллионные гонорары на Мальдивах (фото)
    15-летняя Милли Бобби Браун растрачивает миллионные гонорары на Мальдивах (фото)
    Фото: instagram.com/milliebobbybrown/

    Для актрисы подобные расходы не проблема. В 15-лет она уже успела стать миллионершей. За каждый эпизод сериала «Очень странные дела» она получала по $30 тысяч. Итого – $510 тысяч за 17 серий первых двух сезонов.

    Ранее сообщалось, что с не менее крутым размахом отдохнул в Италии глава Офиса президента Андрей Богдан.

     Читайте также: Настя Каменских в кожаном платье похвасталась тонкой талией и выступила на мексиканском телевидении

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес отдых
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ