15-летняя Милли Бобби Браун растрачивает миллионные гонорары на Мальдивах (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стоимость одной ночи в роскошном отеле для Милли Бобби Браун обошлась в 1580 фунтов за ночь Фото: instagram.com/milliebobbybrown/

Звезда сериала «Очень страшные дела» не поскупилась на апартаменты

15-летняя актриса устроила себе роскошный отдых на Мальдивах. Остановилась звезда в пятизвездочном отеле Soneva Fushi, расположенном на частном острове атолла Баа. Окруженный Индийским океаном, коралловый остров является биосферным заповедником под защитой ЮНЕСКО.

Милли арендовала виллу «Робинзон Крузо» с бассейном и со всеми удобствами: доступом к интернету, доставкой блюд в номер, услугами дворецкого, а также ванной комнатой под открытым небом. Стоимость такой роскоши – 1580 фунтов за ночь или 50 тысяч гривен.

Для актрисы подобные расходы не проблема. В 15-лет она уже успела стать миллионершей. За каждый эпизод сериала «Очень странные дела» она получала по $30 тысяч. Итого – $510 тысяч за 17 серий первых двух сезонов.

Ранее сообщалось, что с не менее крутым размахом отдохнул в Италии глава Офиса президента Андрей Богдан.

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