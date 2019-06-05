Алое платье и элегантный костюм: Дональд и Мелания Трамп на торжественном ужине в Лондоне



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Дональд и Мелания Трамп instagram.com/dnaroyals

Президент США принял в гостях будущего короля Англии

В первый день своего визита в Великобританию Дональд и Мелания Трамп стали гостями торжественного ужина в Букингемском дворце.

А в заключительный день тура пригласили членов королевской семьи к себе в гости. Нет, не в Белый дом - а в официальную резиденцию посла США на Риджент-стрит. Встреча была организована по высшему разряду: для гостей была выстлана красная ковровая дорожка, в зале был сервирован роскошный ужин, а дресс-код предполагал вечерние платья и элегантные костюмы.

Мелания Трамп, будучи хозяйкой вечера, подала лучший пример из возможных, встретив важных гостей в сверкающем красном платье Givenchy со струящимися рукавами в стиле кейп. Дополнила образ прическа, которой Мелания верна с тех пор, как стала первой леди - мягкие локоны, забранные на один бок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DNARoyals (@dnaroyals) 5 Июн 2019 в 12:33 PDT

Прием президентской четы посетили принц Чарльз с герцогиней Камиллой. Участившиеся выходы в свет супругов последнее время в СМИ связывают с тем, что Чарльз активно готовится к принятию трона и устанавливает важные дипломатические отношения с дружественными странами.

Джерело: Hello!