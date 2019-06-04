Королева Елизавета II полгода готовилась к встрече с Дональдом и Меланией Трамп



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Дональд Трамп и Елизавета ІІ

93-летняя правительница Британии готовилась к визиту американских гостей основательно

Вчера, 3 июня, в Букингемском дворце состоялось закрытое мероприятие. Королева Елизавета II пригласила Дональда, Меланию и Иванку Трамп на роскошный ужин. Британские монархи начали готовиться к этой встрече более полугода назад — столько же повара дворца разрабатывали специальное меню.

Огромный зал был украшен живыми цветами. В пространстве установили стол буквой «П» — на них стояла белоснежная фарфоровая посуда, букеты цветов, а также позолоченные подсвечники.

Во время этого ужина 72-летний президент США несколько раз оконфузился перед королевой. Дональд Трамп не узнал подарок, который сделал Елизавете в прошлом году. Также он грубо нарушил дворцовый протокол, обняв британскую правительницу во время проникновенной речи.

Ранее Трампа тоже поджидали неожиданные препятствия — в Букингемском дворце от наткнулся на пустой глиняный горшок с пробитым дном.

осле американские гости отправились в картинную галерею, где присутствовал и принц Гарри. Британские таблоиды обратили внимание на то, что герцог Сассекский избегал общения с президентом США в свете скандала с Меган Маркл.

Джерело: graziamagazine.ru