Принц Гарри избегал Дональда Трампа из-за его конфликта с Меган Маркл

В Лондон с официальным визитом приехала президентская чета США. Встречу с Трампами в Букингемском дворце посетил 34-летний принц Гарри

Для внука Елизаветы II торжественный ужин стал в своем роде испытанием. Дело в том, что незадолго до поездки в СМИ появились слова Дональда Трампа, который оскорбил супругу принца, 37-летнюю Меган Маркл. Сама же герцогиня пропустила мероприятия, оставшись дома с маленьким сыном.

Несмотря на то, что потом президент США обвинили прессу в клевете, неприятный осадок остался. Весь вечер внук королевы избегал важного гостя. В отместку за супругу Гарри также не обращал внимания на Меланию Трамп.

Впрочем, разногласия с Дональдом не помешали принцу подружиться с его дочерью Иванкой. Во время торжественного ужина член королевской семьи уделял много внимания ей и ее мужу Джареду Кушнеру.

Ранее старший советник президента США посетила выставку в музее Виктории и Альберта. Иванка прогулялась по Лондону как турист, привлекая к себе внимание ярким образом.

Конфликт между Меган Маркл и Дональдом Трампом разгорелся накануне его визита в Великобританию. Во время интервью президент США узнал, что в 2016 году супруга принца назвала его «женоненавистником». В ответ Трам назвал ее «злобной», однако добавил, что она отлично справляется со статусом принцессы.