Американка показала эффективный способ, как подобрать идеальный размер бюстгальтера (видео)

Девушка также отметила, что важно правильно подобрать размер чашки бюстгальтера

Американская блогерша раскрыла способ подобрать идеальный размер бюстгальтера. Ролик, набравший больше четырех миллионов просмотров, появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница Грейс (Grace) поделилась видео, на котором продемонстрировала, как должен сидеть на груди правильно подобранный бюстгальтер. На размещенных кадрах она позирует в белье, надетом поверх топа.

Американка дала зрителям несколько советов по подбору идеального белья. По словам Грейс, сначала необходимо удостовериться, что пояс бюстгальтера плотно прилегает к телу и не поднимается к подмышкам – таким образом он лучше поддерживает грудь. «Между спиной и поясом с трудом должны помещаться два пальца», – пояснила она.

@all_things_grace Reply to @rubyrayne88 I hope this helps!! I encourage you guys to get a true fitting & find your true size! original sound - Gracie McCurdy

Кроме того, блогерша обратила внимание юзеров на соединительную планку бюстгальтера: она также должна плотно примыкать к грудной клетке. «Если размер вашего лифчика чересчур маленький – планка будет торчать», – сказала пользовательница.

Грейс также отметила, что важно правильно подобрать размер чашки бюстгальтера. «При неправильном объеме чашки ваша грудь просто вывалится из нее», – объяснила блогерша. В конце видео она рассказала о бретелях белья: они должны быть туго затянуты, чтобы поддерживать бюст.

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