Парикмахер бесплатно превратил бездомного в голливудского красавчика (фото)

Пользователи сети восхитились добротой стилиста

Парикмахер сделал бесплатную стрижку бездомному и продемонстрировал результат своей работы в соцсетях. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах стилист и волонтер благотворительной организации Humanity Showers, предлагающей людям без крова бесплатный душ и услуги парикмахера, Джордан Вердин показал бездомного до и после преображения. На видео показано, что до стрижки мужчина был неухоженным и обросшим, а после — его волосы стали аккуратными и чистыми. «Вот что делает с людьми горячий душ и новая прическа», — подписал он пост, набравший больше 265 тысяч просмотров.

Пользователи сети восхитились добротой стилиста и новым внешним видом бездомного. «Ты превратил его в голливудскую кинозвезду!», «Как здорово! Вы так великодушны! Я восхищаюсь вами!», «Он стал таким джентльменом!», «Должно быть, он так хорошо себя чувствует! Вы наш герой!», «Скорее всего, это лучшее, что для него когда-либо делали! Вы очень благородный мужчина. И очень талантливый парикмахер!» — высказывались они.

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