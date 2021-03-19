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    Парикмахер бесплатно превратил бездомного в голливудского красавчика (фото)

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    Парикмахер бесплатно превратил бездомного в голливудского красавчика (фото)
    Кадр: @jordanverdin_ / TikTok

    Пользователи сети восхитились добротой стилиста

    Парикмахер сделал бесплатную стрижку бездомному и продемонстрировал результат своей работы в соцсетях. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

    На размещенных в сети кадрах стилист и волонтер благотворительной организации Humanity Showers, предлагающей людям без крова бесплатный душ и услуги парикмахера, Джордан Вердин показал бездомного до и после преображения. На видео показано, что до стрижки мужчина был неухоженным и обросшим, а после — его волосы стали аккуратными и чистыми. «Вот что делает с людьми горячий душ и новая прическа», — подписал он пост, набравший больше 265 тысяч просмотров.

    @jordanverdin_

    The impact of a hot shower & haircut. Chase cleans up great! #fyp #foryoupage #foryou #homeless #sandiego

    Home - Edith Whiskers

    Пользователи сети восхитились добротой стилиста и новым внешним видом бездомного. «Ты превратил его в голливудскую кинозвезду!», «Как здорово! Вы так великодушны! Я восхищаюсь вами!», «Он стал таким джентльменом!», «Должно быть, он так хорошо себя чувствует! Вы наш герой!», «Скорее всего, это лучшее, что для него когда-либо делали! Вы очень благородный мужчина. И очень талантливый парикмахер!» — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

    По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

    «Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

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    Теги: мода и красота волосы
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