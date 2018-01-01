Анастасия Приходько кардинально изменила цвет волос

Артистка перекрасилась по просьбе своих поклоников

Украинская певица и волонтер Анастасия Приходько похвасталась в сети новой прической и цветом волос. «Я редко улыбаюсь на камеры конечно, пожалуй, привычка, а смеяться я очень люблю, я вижу всем я нравлюсь в черном, наверное так и останусь в нем», - написала в Instargram Анастасия Приходько. Также артистка поблагодарила своего



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Анастасия Приходько

Артистка перекрасилась по просьбе своих поклоников

Украинская певица и волонтер Анастасия Приходько похвасталась в сети новой прической и цветом волос.

«Я редко улыбаюсь на камеры конечно, пожалуй, привычка, а смеяться я очень люблю, я вижу всем я нравлюсь в черном, наверное так и останусь в нем», - написала в Instargram Анастасия Приходько. Также артистка поблагодарила своего парикмахера за то, что воплотил мечту поклонников и помог вернуться в черный цвет.

Напомним, недавно в эксклюзивном интервью «Главкому» Анастасия Приходько рассказала, что ей угрожали во время концертов в АТО.

«Иногда в тех местах, которые мы планировали посетить, происходят тяжелые бои. Поэтому нам запрещают там гастролировать. Тем более уже было две истории, когда меня угрожали похитить... Мы все время конспируемося. Уже и позывной мне давали, и машины во время поездок меняли. Концерты в зоне АТО – это непростая тема для меня. Мне очень хочется снова поддержать ребят, но военные пока не пускают», - сказала певица.

Полное интервью с Анастасией читайте здесь.



