В сети раскритиковали трейлер и постер фильма «Легенда Карпат»

Пользователям не понравился трейлер и постер фильма о Довбуше

Весной на украинские экраны должен выйти отечественный фильм «Легенда Карпат», в котором главного героя Олексу Довбуша сыграл певец Валерий Харчишин, солист группы «Друга ріка». Лента расскажет о подвигах украинского героя XVIII века, который отбирал богатства у власть имущих и раздавал их бедным крестьянам, обворованных

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Легенда Карпат

Пользователям не понравился трейлер и постер фильма о Довбуше

Весной на украинские экраны должен выйти отечественный фильм «Легенда Карпат», в котором главного героя Олексу Довбуша сыграл певец Валерий Харчишин, солист группы «Друга ріка».

Лента расскажет о подвигах украинского героя XVIII века, который отбирал богатства у власть имущих и раздавал их бедным крестьянам, обворованных иностранными властями, сообщает «Главком».

Также в картине сыграли Мария Яремчук, Михаил Грицкан и Богдан Ластивка. Режиссером ленты выступил Сергей Скобун. Съемки ленты стартовали осенью 2014 года.

После публикации официального постера и трейлера этого фильма на него обрушилась волна критики. «Поскольку Довбуш занимался контрабандой, торгуя табаком, этот фильм можно назвать Дзидзьо-Контрабас-2. Еще одна идиотическая скороспелка. И это не «исторический экшн», а антиисторический пукшн», - отметил писатель Юрий Винничук.

Подписчики обратили внимание на то, что на постере у героини видно голую грудь. Также заметили неуместно дорогие наряды Олексы (играет Валерий Харчишин) и шапку, которая напоминает головной убор героя приключенческих фильмов Индианы Джонса.

Не менее категоричными оказались пользователи и в отношении трейлера картины.