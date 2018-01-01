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    Оля Цибульская прокомментировала слухи о своей беременности: Я не вижу больше смысла скрывать

    Популярная ведущая и певица Оля Цибульская высказала свое возмущение в сети
    Уже не первый день в сети обсуждают беременность Оли Цибульской. До последнего момента артистка отказывалась от комментариев на эту тему, но как оказалось всему есть предел. Цибульская лпубликовала неоднозначную фотографию на своей странице в соцсети и сделала неожиданное признание. «Сегодня в очередной раз меня «рассекретили».
    • Сьогодні, 14:03
    • Розсилка
    Оля Цибульская
    Оля Цибульская

    Популярная ведущая и певица Оля Цибульская высказала свое возмущение в сети

    Уже не первый день в сети обсуждают беременность Оли Цибульской. До последнего момента артистка отказывалась от комментариев на эту тему, но как оказалось всему есть предел. Цибульская лпубликовала неоднозначную фотографию на своей странице в соцсети и сделала неожиданное признание.

    «Сегодня в очередной раз меня «рассекретили». Оказывается, беременность можно определить по фото в Instagram, даже если в кадре только нога! А по селфи вообще можно узнать пол будущего ребенка! В недавнем интервью журналистка спросила, на каком я сроке и как назову малыша, а коллега после съемок посоветовала хорошего акушера. Поэтому я не вижу больше смысла скрывать и решила сделать сенсационное заявление – я не беременна, я толстая!Новогодние праздники, тазик оливье и мамины голубцы – вот причина ваших подозрений. Обещаю, что скоро вернусь в привычные размеры  и возможно даже решусь продемонстрировать свои формы в откровенной фотосессии», - заявила артистка.


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    Фолловеры поддержали Цибульскую и отметили, что после Нового года и Рождества «все немного беременны».

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