Оля Цибульская прокомментировала слухи о своей беременности: Я не вижу больше смысла скрывать

Популярная ведущая и певица Оля Цибульская высказала свое возмущение в сети

Уже не первый день в сети обсуждают беременность Оли Цибульской. До последнего момента артистка отказывалась от комментариев на эту тему, но как оказалось всему есть предел. Цибульская лпубликовала неоднозначную фотографию на своей странице в соцсети и сделала неожиданное признание. «Сегодня в очередной раз меня «рассекретили».



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Оля Цибульская

Популярная ведущая и певица Оля Цибульская высказала свое возмущение в сети

Уже не первый день в сети обсуждают беременность Оли Цибульской. До последнего момента артистка отказывалась от комментариев на эту тему, но как оказалось всему есть предел. Цибульская лпубликовала неоднозначную фотографию на своей странице в соцсети и сделала неожиданное признание.

«Сегодня в очередной раз меня «рассекретили». Оказывается, беременность можно определить по фото в Instagram, даже если в кадре только нога! А по селфи вообще можно узнать пол будущего ребенка! В недавнем интервью журналистка спросила, на каком я сроке и как назову малыша, а коллега после съемок посоветовала хорошего акушера. Поэтому я не вижу больше смысла скрывать и решила сделать сенсационное заявление – я не беременна, я толстая!Новогодние праздники, тазик оливье и мамины голубцы – вот причина ваших подозрений. Обещаю, что скоро вернусь в привычные размеры и возможно даже решусь продемонстрировать свои формы в откровенной фотосессии», - заявила артистка.





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Фолловеры поддержали Цибульскую и отметили, что после Нового года и Рождества «все немного беременны».