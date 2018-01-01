Армена Джигарханяна госпитализировали без сознания
- Сьогодні, 15:52
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У знаменитого артиста вновь возникли проблемы со здоровьем
Легендарного российского актера Армена Джигарханяна доставили в больницу без сознания. Причиной стал сердечный приступ. Медики отмечают, что сейчас артисту необходим покой и лечение.
Источник, близкий к больнице уточняет, что артист не долечил недавнюю пневмонию. Это и спровоцировало осложнение в работе сердца.
По информации прессы, Джигарханяну стало плохо после того, как он посмотрел выпуск телепередачи, в котором выступила его бывшая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская.
В театре Джигарханяна подтвердили госпитализацию режиссера: «Армен Борисович был какое-то время в больнице, потом вышел и опять лег в больницу, чтобы продолжить лечение, но без скорой помощи. На данный момент он в больнице и продолжает лечение».
Вместе с тем заведующий труппой, представитель театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко добавляет, что «совсем скоро Джигарханян покинет больничную палату».
«За всю историю он в больнице больше трех дней не выдерживает, он человек экспрессивный, может и завтра выйти из больницы», - говорит Дьяченко.
Джерело: Лента.Ру