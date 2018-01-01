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    Армена Джигарханяна госпитализировали без сознания

    У знаменитого артиста вновь возникли проблемы со здоровьем
    Легендарного российского актера Армена Джигарханяна доставили в больницу без сознания. Причиной стал сердечный приступ. Медики отмечают, что сейчас артисту необходим покой и лечение. Источник, близкий к больнице уточняет, что артист не долечил недавнюю пневмонию. Это и спровоцировало осложнение в работе сердца.   По информации прессы,
    • Сьогодні, 15:52
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    Армен Джигарханян
    Армен Джигарханян

    У знаменитого артиста вновь возникли проблемы со здоровьем

    Легендарного российского актера Армена Джигарханяна доставили в больницу без сознания. Причиной стал сердечный приступ. Медики отмечают, что сейчас артисту необходим покой и лечение.

    Источник, близкий к больнице уточняет, что артист не долечил недавнюю пневмонию. Это и спровоцировало осложнение в работе сердца.  

    По информации прессы, Джигарханяну стало плохо после того, как он посмотрел выпуск телепередачи, в котором выступила его бывшая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская.

    В театре Джигарханяна подтвердили госпитализацию режиссера: «Армен Борисович был какое-то время в больнице, потом вышел и опять лег в больницу, чтобы продолжить лечение, но без скорой помощи. На данный момент он в больнице и продолжает лечение».

    Вместе с тем заведующий труппой, представитель театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко добавляет, что «совсем скоро Джигарханян покинет больничную палату».

    «За всю историю он в больнице больше трех дней не выдерживает, он человек экспрессивный, может и завтра выйти из больницы», - говорит Дьяченко.

    Джерело: Лента.Ру

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