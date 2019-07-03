Андрей Данилко признался, почему не идет на выборы



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Андрей Данилко

Украинский артист признался, что ему не раз предлагали поддержать ту или другую политическую силу

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине многие отечественные звезды заявили о своих политических амбициях.

Среди тех, кто будет баллотироваться на внеочередных парламентских выборах оказались Виктор Павлик, Сергей Притула, фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, телеведущий Александр Скичко и многие другие. Ходили слухи, что и главный блондин украинского шоу-бизнеса Олег Винник также хотел баллотироваться, но пока ограничился поддержкой политической партии «поющего ректора» Михаила Поплавского.

«Я поддерживаю Аграрную партию, потому что мне близка ее идеология. Я выходец из села. И я горжусь этим. Мне хочется, чтобы наша сельская молодежь не уезжала в Европу, а наоборот, наше село стало европейским», - так прокомментировал участие в предвыборном туре Олег Винник.

А вот Андрей Данилко признался, что не готов идти в политику. Артисту важна «свобода».

«Миллион раз предлагали, но я не соглашаюсь. Бывают такие моменты, когда у артистов очень растет популярность и их начинает заносить. Они начинают себя переоценивать. Мы когда-то согласились на какие-то предвыборные мероприятия, но вовремя спрыгнули. И слава Богу! Мы могли бы туда войти (и там большие деньги), но потом я бы вряд ли смог так просто оттуда выйти. А я люблю свободу, независимость. Хотим - выступаем, не хотим - не выступаем. Это самое важное. А когда ты продаешь себя, но понимаешь это лишь со временем, ничего поменять ты уже не можешь. Деньги всегда можно заработать, но лучше понемногу. Так что все это не просто так. Ведь люди, которые идут туда, - они ж не умирают с голоду, правильно? Вот вам и ответ - деньги и жадность», - заявил Данилко в интервью изданию Лайм.

Также артист отметил, что не готов оценивать шансы своих коллег по цеху в новой для них сфере.

«Я не Ванга, не знаю. Но я пока не видел. На западе видел, у нас - нет. Я вот очень скептически смотрел на участие Владимира Зеленского в президентской гонке, но когда он уже победил, я радовался. Мне кажется, для него это такая крутая история, он молодой, в этом что-то есть. Но ему сейчас очень сложно», - вспомнил он.