Бэнкси разрисовал бронежилет для рэпера Stormzy, в котором тот выступил на фестивале Гластонбери



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Во время своего выступления Stormzy процитировал речь политика Дэвида Ламми о предвзятом отношении к темнокожим и азиатам в системе уголовного правосудия

Британский рэпер и грайм-исполнитель Stormzy выступил на музыкальном фестивале Гластонбери в Великобритании в бронежилете, который расписал художник Бэнкси. Об этом сообщает Dazed.

«Я создал уникальный бронежилет и подумал: кто бы мог надеть его? Stormzy в Гластонбери», — написал Бэнкси в своем инстаграме. CNN отмечает, что рисунок на жилете является намеком на преступления с применением холодного оружия. Эту тему в своих треках часто поднимает Stormzy. Неизвестно, встречался ли рэпер с анонимным художником лично, чтобы получить в подарок жилет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 29 Июн 2019 в 6:41 PDT





Фестиваль проводится в окрестностях города Гластонбери в Великобритании с 1970 года. В этом году он проходил с 26 по 30 июня. Stormzy стал первым темнокожим британским хедлайнером фестиваля за всю 49-летнюю историю этого мероприятия. Во время своего выступления рэпер также пригласил на сцену темнокожую балерину, подчеркнув тем самым, что пуанты темных оттенков появились совсем недавно.

На выставке Королевской академии художеств в Лондоне 10 июня представили новую работу Бэнкси, посвященную выходу Великобритании из Европейского союза. На следующий день художник опубликовал фотографию граффити в своем инстаграме. Оно сделано на воротах лондонского аэропорта Хитроу — через них обычно прибывают путешественники из ЕС. Вход закрыт роллетом, а поверх написано Keep Out («Не входить»). Отвалившуюся букву «Т» держит мышь, которая пытается сломать ею замок на воротах.





Джерело: Bird In Flight