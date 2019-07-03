Элтон Джон, Джастин Тимберлейк, Пинк — кто заработал больше всех в турах в 2019-м



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Элтон Джон, Джастин Тимберлейк, Пинк

Опубликован рейтинг самых работоспособных музыкантов

По данным издания Pollstar, по состоянию на 1 июля 2019 года сэр Элтон Джон возглавил список из 25 артистов, чьи мировые турне принесли самый высокий доход.

На данный момент прибыль прощального тура музыканта Farewell Yellow Brick World Tour составила $ 82,6 миллиона. За ним следуют певица Pink с доходом в $ 81,1 миллиона иДжастин Тимберлейк, который заработал $ 64,6 миллиона. Рок-ветераны Metallica заняли 4-е место с $ 69,7 миллиона. На 10-м месте расположился рэпер Трэвис Скотт, которому мировое турне принесло $ 51,7 миллиона.

Ниже представлены первые 10 из 25 музыкантов, которые на славу потрудились в 2019 году:

1. Элтон Джон

2. Pink

3. Джастин Тимберлейк

4. Metallica

5. Fleetwood Mac

6. Эд Ширан

7. Kiss

8. Trans-Siberian Orchestra

9. Bob Seger & The Silver Bullet Band

10. Трэвис Скотт

Стоит отметить, что в рейтинге оказались также Эминем, Ариана Гранде и Шер.

Джерело: Buro 24/7