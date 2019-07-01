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    Жизнь

    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских

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    Потап и Настя Каменских&nbsp; - Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап и Настя Каменских 

    Продюсер прокомментировал ситуацию вокруг его возлюбленной

    Популярная украинская певица Настя Каменских вновь заставила соцсети обсуждать ее персону. На днях супруга Потапа запостила фото Инстаграм, которое вызвало новую волну слухов о предполагаемой беременности певицы.

    Пользователи соцсети внимательно рассмотрели снимок, где артистка позирует в обегающем платье и заподозрили, что звезда в положении, ведь наряд подчеркнул слегка выпирающий животик. Многочисленные вопросы подписчиков о том, действительно ли она вскоре станет мамой, Настя проигнорировала. Неоднозначный ответ на вопрос о беременности Насти дал и Потап.

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    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских
    Потап неоднозначно прокомментировал слухи о беременности Насти Каменских

    В эфире «Светской жизни» Катя Осадчая отметила, что сейчас многие всматриваются в фигуру Каменских, пытаясь выяснить, не станут ли они с Потапом скоро родителями. На что артист дал такой ответ: «Пусть всматриваются, такая работа у вас, журналисты».

     Читайте также: Возвращение блудной певицы: Лобода выступила перед руководителем офиса Зеленского
    Настя Каменских артист певица Потап
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