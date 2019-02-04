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    Жизнь

    Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжат вместе выпускать вино

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    Анджелина Джоли и Брэд Питт - Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжат вместе выпускать вино
    Анджелина Джоли и Брэд Питт

    Деловые отношения в Голливуде иногда бывают намного прочнее семейных уз

    Это доказывают Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые несколько лет пытались прийти к согласию в вопросе опеки над детьми и деталями развода, но не испытывают никаких проблем в сохранении общего бизнеса. Источники сообщают, что Брэд и Анджелина продолжат выпускать вино и даже расширят свою линейку.

    Пара остается приверженной своему бизнесу и выпускает новую бутылку вина, отмечая вклад их французского имения в поп-музыку. С 5 марта в продажу поступит второе розовое вино из поместья Брэда и Анджелины, шато Мираваль, под названием Studio by Miraval – это дань огромному наследию шато как месту для записи, так и винограднику. «Новое вино подтверждает привязанность супругов к шато Мираваль », – рассказал источник журналу People, добавив, что Брэд Питт лично участвовал в создании нового вина.

    Напомним, что Питт и Джоли подобрали дом во Франции еще в 2008 году и официально оформили покупку в 2012 году. Несмотря на развод, они не выставили на продажу поместье площадью 1200 акров, поскольку по-прежнему рассматривают его как инвестицию в финансовое будущее для своих детей.

    Джерело: popcornnews

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