Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжат вместе выпускать вино



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Анджелина Джоли и Брэд Питт

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Это доказывают Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые несколько лет пытались прийти к согласию в вопросе опеки над детьми и деталями развода, но не испытывают никаких проблем в сохранении общего бизнеса. Источники сообщают, что Брэд и Анджелина продолжат выпускать вино и даже расширят свою линейку.

Пара остается приверженной своему бизнесу и выпускает новую бутылку вина, отмечая вклад их французского имения в поп-музыку. С 5 марта в продажу поступит второе розовое вино из поместья Брэда и Анджелины, шато Мираваль, под названием Studio by Miraval – это дань огромному наследию шато как месту для записи, так и винограднику. «Новое вино подтверждает привязанность супругов к шато Мираваль », – рассказал источник журналу People, добавив, что Брэд Питт лично участвовал в создании нового вина.

Напомним, что Питт и Джоли подобрали дом во Франции еще в 2008 году и официально оформили покупку в 2012 году. Несмотря на развод, они не выставили на продажу поместье площадью 1200 акров, поскольку по-прежнему рассматривают его как инвестицию в финансовое будущее для своих детей.

Джерело: popcornnews