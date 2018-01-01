Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми

Джоли и Питту больше нечего делить

Анонимный источник сообщил изданию Life&Style, что уже в феврале в бракоразводном процессе, а также в вопросе в опеке над детьми будет стоять точка. Причем суд вынесет решение в пользу Питта, а это значит, что Анджелине не стать единоличным опекуном. «Они близки к соглашению. Сейчас в они достигли наивысшего взаимопонимания и уже



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Анджелина Джоли и Брэд Питт

Джоли и Питту больше нечего делить

Анонимный источник сообщил изданию Life&Style, что уже в феврале в бракоразводном процессе, а также в вопросе в опеке над детьми будет стоять точка.

Причем суд вынесет решение в пользу Питта, а это значит, что Анджелине не стать единоличным опекуном. «Они близки к соглашению.

Сейчас в они достигли наивысшего взаимопонимания и уже в феврале поставят точку в затянувшемся процессе», — рассказал инсайдер. Несмотря на разногласия, и Брэд и Анджелина часто вспоминают друг о друге.

Питту 12 лет совместной жизни с Джоли кажутся адом, а вот актриса считает иначе — недавно даже появилась информация, что она хочет вернуть бывшего мужа. Анджелина говорила друзьям, что ошиблась, когда подала на развод.

На фоне переживаний актриса сильно похудела. Сейчас она весит меньше 11-летней дочери, чем очень пугает близких и даже Питта, который попросил актрису обратиться к врачу.

Напомним, искра между Джоли и Питтом вспыхнула на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». В 2005 году Дженнифер Энистон подала на развод с Брэдом, который через семь месяцев впервые стал отцом — Анджелина подарила ему дочь. Питт и Джоли официально оформили брак только в 2014 году — за два года до развода. Всего у экс-супругов трое общих и столько же приемных детей, которые сегодня живут с Анджелиной.

Джерело: graziamagazine.ru