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    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми

    Джоли и Питту больше нечего делить
     Анонимный источник сообщил изданию Life&Style, что уже в феврале в бракоразводном процессе, а также в вопросе в опеке над детьми будет стоять точка. Причем суд вынесет решение в пользу Питта, а это значит, что Анджелине не стать единоличным опекуном. «Они близки к соглашению. Сейчас в они достигли наивысшего взаимопонимания и уже
    • Сьогодні, 12:07
    • Розсилка
    Анджелина Джоли и Брэд Питт
    Анджелина Джоли и Брэд Питт

    Джоли и Питту больше нечего делить

     Анонимный источник сообщил изданию Life&Style, что уже в феврале в бракоразводном процессе, а также в вопросе в опеке над детьми будет стоять точка.

    Причем суд вынесет решение в пользу Питта, а это значит, что Анджелине не стать единоличным опекуном. «Они близки к соглашению.

    Сейчас в они достигли наивысшего взаимопонимания и уже в феврале поставят точку в затянувшемся процессе», — рассказал инсайдер. Несмотря на разногласия, и Брэд и Анджелина часто вспоминают друг о друге.

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    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми
    Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми

    Питту 12 лет совместной жизни с Джоли кажутся адом, а вот актриса считает иначе — недавно даже появилась информация, что она хочет вернуть бывшего мужа. Анджелина говорила друзьям, что ошиблась, когда подала на развод.

    На фоне переживаний актриса сильно похудела. Сейчас она весит меньше 11-летней дочери, чем очень пугает близких и даже Питта, который попросил актрису обратиться к врачу.

    Напомним, искра между Джоли и Питтом вспыхнула на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». В 2005 году Дженнифер Энистон подала на развод с Брэдом, который через семь месяцев впервые стал отцом — Анджелина подарила ему дочь. Питт и Джоли официально оформили брак только в 2014 году — за два года до развода. Всего у экс-супругов трое общих и столько же приемных детей, которые сегодня живут с Анджелиной.

    Джерело: graziamagazine.ru

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