Десять звездных браков, которые продлились меньше шести месяцев

У некоторых знаменитостей все происходит очень быстро

Знаменитости привыкли к тому, что весь мир крутится вокруг них, с утра и до позднего вечера. Мало того, звезды могут позволить себе все! Некоторые, даже умудряются выйти замуж за старого друга и развестись спустя 3 дня. Мы решили вспомнить самые кратковременные браки знаменитостей. Бритни Спирс и Джейсон Александр, 2 дня 3 января 2004



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У некоторых знаменитостей все происходит очень быстро

Знаменитости привыкли к тому, что весь мир крутится вокруг них, с утра и до позднего вечера. Мало того, звезды могут позволить себе все! Некоторые, даже умудряются выйти замуж за старого друга и развестись спустя 3 дня.

Мы решили вспомнить самые кратковременные браки знаменитостей.

Бритни Спирс и Джейсон Александр, 2 дня

3 января 2004 года в Лас-Вегасе певица вышла замуж за друга детства Джейсона Александра. Брак был аннулирован спустя 55 часов, а Спирс заявила, что «не полностью отдавала себе отчёт в серьёзности происходившего».

Дрю Бэрримор и Джереми Томас, 39 дней

Актриса вышла замуж в 19 лет за 31-летнего владельца лос-анджелесского бара "Комната" Джереми Томаса. В ту пору она страдала алкоголизмом и частенько захаживала туда выпить текилы. Кто первым из них предложил пожениться ни Дрю, ни Томас не помнят. Зато «церемония» оказалась более запоминающейся. «Дрю позвонила ясновидящей по телефону горячей линии, и та нас обвенчала в два часа ночи на аллее возле Голливудского бульвара. Но скоро все прошло», - говорит Джереми.

Ким Кардашьян и Крис Хамфрис, 72 дня

До брака с баскетболистом звезда реалити-шоу успела развестись с музыкальным продюсером Дэймоном Томасом, прожив с ним в браке 4 года. А в мае 2011-го Ким уже получила предложение от Криса Хамфриса. Кардашьян подала на развод через 72 дня после свадьбы, сославшись на стандартныю формулировку "непримиримые разногласия".

Дженнифер Лопес и Крис Джадд, 4 месяца

Дженнифер Лопес и Крис Мартин влюбились друг в друга во время работы над клипом Love Don't Cost a Thing, который вышел в 2001 году. После скорой помолвки они поженились. А спустя уже четыре месяца подали на развод. По словам Криса, ему надоело быть постоянно у всех на виду, не иметь личного пространства и осознавать, что за каждым его шагом пристально следят папарацци и журналисты.

Брэдли Купер и Дженнифер Эспозито, 4 месяца

Они познакомились в апреле 2005 года и через полгода поженились. Так же быстро они и разошлись: без публичных выяснений отношений и скандалов. «Просто так получилось», - прокомментировал свой развод Купер в одном из интервью.

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