Кинокомпанией Харви Вайнштейна будут управлять женщины

Соглашение о продаже The Weinstein Company планируют подписать уже в ближайшее время.

Команда под управлением бывшей главы департамента малого бизнеса США Марии Контрерас-Свит договорилась о покупке студии The Weinstein Company, основанной братьями Харви и Бобом Вайнштейнами, пишет Deadline. Ожидают, что официальное подписание договора между сторонами состоится в течение ближайших 10 дней. После этого компания сменит



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Соглашение о продаже The Weinstein Company планируют подписать уже в ближайшее время.

Команда под управлением бывшей главы департамента малого бизнеса США Марии Контрерас-Свит договорилась о покупке студии The Weinstein Company, основанной братьями Харви и Бобом Вайнштейнами, пишет Deadline.

Ожидают, что официальное подписание договора между сторонами состоится в течение ближайших 10 дней. После этого компания сменит название, а структура ее управления будет выстроена таким образом, чтобы большинство голосов в совете директоров принадлежало женщинам.

Желание выкупить The Weinstein Company изъявляли многие крупные студии, в том числе Sony и Lionsgate. Однако лишь Контрерас-Свит выразила готовность обойтись без массовых увольнений и покрыть все накопившиеся долги The Weinstein Company.

Кинокомпания была основана братьями Вайнштейн в 2005 году и с тех пор выпустила множество успешных фильмов: среди них — «Король говорит!», «Бесславные ублюдки», «Вики Кристина Барселона», «Артист», «Мой парень — псих» и «Джанго освобожденный». В конце 2017 года, после того как Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах, репутация The Weinstein Company сильно пострадала, и ее решили продать.

Джерело: Bird In Flight