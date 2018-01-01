Натали Портман назвала Голливуд «средой сексуального терроризма»

Голливудские звезды продолжают делиться жуткими историями о пережитых в прошлом сексуальных домогательствах

Натали Портман вспомнила о том, как после выхода в свет картины «Леон», где она сыграла главную женскую роль, стала получать угрозы об изнасиловании. В тот момент Портман было всего 13 лет, и это ужасно напугало будущую звезду. Натали уверена, что роль в картине стала толчком для обсуждения ее тела. «Местное радио



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Натали Портман

Голливудские звезды продолжают делиться жуткими историями о пережитых в прошлом сексуальных домогательствах

Натали Портман вспомнила о том, как после выхода в свет картины «Леон», где она сыграла главную женскую роль, стала получать угрозы об изнасиловании. В тот момент Портман было всего 13 лет, и это ужасно напугало будущую звезду.

Натали уверена, что роль в картине стала толчком для обсуждения ее тела.

После того случая Портман отказалась сниматься в эротических сценах, но практически каждый раз сталкивалась с дискриминацией во время работы. Натали назвала обстановку, сложившуюся в индустрии развлечений, «средой сексуального терроризма».

Джерело: popcornnews