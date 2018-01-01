  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Натали Портман назвала Голливуд «средой сексуального терроризма»

    Голливудские звезды продолжают делиться жуткими историями о пережитых в прошлом сексуальных домогательствах
     Натали Портман вспомнила о том, как после выхода в свет картины «Леон», где она сыграла главную женскую роль, стала получать угрозы об изнасиловании. В тот момент Портман было всего 13 лет, и это ужасно напугало будущую звезду. Натали уверена, что роль в картине стала толчком для обсуждения ее тела. «Местное радио
    • Сьогодні, 10:48
    • Розсилка
    Натали Портман
    Натали Портман

    Голливудские звезды продолжают делиться жуткими историями о пережитых в прошлом сексуальных домогательствах

     Натали Портман вспомнила о том, как после выхода в свет картины «Леон», где она сыграла главную женскую роль, стала получать угрозы об изнасиловании. В тот момент Портман было всего 13 лет, и это ужасно напугало будущую звезду.

    Натали уверена, что роль в картине стала толчком для обсуждения ее тела.
    «Местное радио буквально отсчитывало дни до моего совершеннолетия, подразумевая, что тогда со мной можно будет легально переспать. В рецензиях постоянно обсуждалось мое тело, моя грудь, и тогда я поняла – если я и дальше буду показывать свою сексуальность, то очень быстро почувствую себя в опасности, а мужчины будут считать своим правом обсуждать мое тело», - рассказала актриса.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Натали Портман назвала Голливуд «средой сексуального терроризма»
    Натали Портман назвала Голливуд «средой сексуального терроризма»
    Натали Портман назвала Голливуд «средой сексуального терроризма»
    Натали Портман назвала Голливуд «средой сексуального терроризма»
    Натали Портман назвала Голливуд «средой сексуального терроризма»
    Натали Портман назвала Голливуд «средой сексуального терроризма»
    Натали Портман назвала Голливуд «средой сексуального терроризма»

    После того случая Портман отказалась сниматься в эротических сценах, но практически каждый раз сталкивалась с дискриминацией во время работы. Натали назвала обстановку, сложившуюся в индустрии развлечений, «средой сексуального терроризма».

    Джерело: popcornnews

    Читайте також
    знаменитости актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ