Ани Лорак спровоцировала слухи о беременности (фотофакт)



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Ани Лорак

Личная жизнь певицы не дает покоя ни папарацци, ни поклонникам

Известная украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и работает в РФ, заинтриговала фолловеров в соцсети. Совсем недавно артистка развелась с мужем Муратом и уже успела закрутить новый роман.

Как ранее сообщал Scotch, новым возлюбленным стал Егор Глеб, который занимает должность саунд-продюсера в лейбле Тимати Black Star

Но несмотря на то, что певица частенько публикует романтические снимки с новым возлюбленным в соцсети, комментарии на тему личной жизни Лорак не дает. Этот факт еще больше подогревает интерес к жизни певицы.

Да и сама Ани провоцирует публику своими поступками. Например, сегодня СМИ сообщили о возможной второй беременности певицы.

Поводом для подобных разговоров стала одна из последних фотографий в Instagram Stories 40-летней артистки.



Ани Лорак В кадре звезда хвастается своим стильным образом: черной широкой рубашкой, красными узкими брюками и массивной спортивной обувью. В кадре звезда хвастается своим стильным образом: черной широкой рубашкой, красными узкими брюками и массивной спортивной обувью.

Однако фолловерам певицы бросилось в глаза абсолютно другое – заметно округлившийся животик. Многие даже стали поздравлять Ани с беременностью. Однако ни певица, ни ее пресс-служба не комментируют возникшие слухи.



