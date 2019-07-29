Тина Кароль рассказала о талантах сына



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Тина Кароль

Украинская певица призналась, что очень гордится Вениамином

Известная певица и вокальный тренер проекта «Голос Країни» успевает все: записывать новые композиции, гастролировать, сниматься в фотосессиях и конечно же, уделять время сыну.

За кулисами праздничного шоу «З Днем народження, Україно!», Тина Кароль разоткровенничалась и рассказала о талантах десятилетнего Вениамина.

Как известно, сын Тины Кароль живет и учится в Лондоне. Несмотря на то, что большую часть времени Веня проводит в другой стране, Тина Кароль тщательно следит за образом жизни сына и интересуется его обучением.

«Он – обычный мальчик, милый, добрый. Будет ли он заниматься творческой деятельностью? Наверное, нет. Но он очень хорошо разбирается в математике – лучше, чем мама. И я им очень горжусь!» – отметила Тина Кароль.

Также артистка рассказала, что при первой возможности летит к сыну:

«Я не теряю возможности увидеться с сыном: мы проводим все свободное время вместе – на каникулах, на отдыхе. И это время всегда проходит очень насыщенно! Что касается отдыха, то я стараюсь сочетать его с работой – например, когда у меня концерт в Одессе. А Одесса – это всегда праздник», – поделилась певица.

Напомним, что в праздничном шоу «З Днем народження, Україно!», которое зрители увидят 24 августа, кроме Тины Кароль на сцене появятся Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, Alekseev, Michelle Andrade, Tayanna, Tarabarova, Jerry Heil, группы «Время и Стекло», Mozgi, Kazka, «Антитіла», «НеАнгелы» и многие другие.