Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оля Полякова instagram.com/polyakovamusic/

Певица восхитила поклонников прекрасными формами тела

Королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова – знатная провокаторша и любительница выставлять фото с оголенными частями своего тела. И все это в рабочее время. Чего уж говорить, если Полякова махнула в отпуск. Теперь количество «обнаженных» снимков с Поляковой возрастет в разы.

Неизвестно, куда точно звезда уехала отдыхать. Но судя по постам в Инстаграме певицаотдыхает она пока дома за городом.

«У меня отпуск! Урааа!», - подписала Оля фото на котором позирует в купальнике обнажая утонченные формы тела.

Также певица показала, как ей удается удерживать столь соблазнительную фигуру. В инста-сторис звезда выложила несколько упражнений.