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    Жизнь

    Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии

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    <p>Оля Полякова&nbsp;</p> <p>instagram.com/polyakovamusic/</p> - Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии

    Оля Полякова 

    instagram.com/polyakovamusic/

    Певица восхитила поклонников прекрасными формами тела

    Королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова – знатная провокаторша и любительница выставлять фото с оголенными частями своего тела. И все это в рабочее время. Чего уж говорить, если Полякова махнула в отпуск. Теперь количество «обнаженных» снимков с Поляковой возрастет в разы.

    Неизвестно, куда точно звезда уехала отдыхать. Но судя по постам в Инстаграме певицаотдыхает она пока дома за городом.

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    Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии
    Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии
    Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии
    Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии
    Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии
    Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии
    Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии
    Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии
    Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии
    Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии
    Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии
    Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии
    Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии
    Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии
    Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии
    Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии
    Полякова возрадовалась отпуску и показала, как держит форму в идеальном состоянии

    «У меня отпуск! Урааа!», - подписала Оля фото на котором позирует в купальнике обнажая утонченные формы тела.

    Также певица показала, как ей удается удерживать столь соблазнительную фигуру. В инста-сторис звезда выложила несколько упражнений.

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