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    Жизнь

    Арнольд Шварценеггер завел домашнего ослика (видео)

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    Шварценеггер&nbsp; со своими питомцами - Арнольд Шварценеггер завел домашнего ослика (видео)
    Шварценеггер  со своими питомцами
    Фото: instagram.com/schwarzenegger/

    У «железного Арни» уже есть домашний пони

    Арнольд «Терминатор» Шварценеггер опубликовал в Инстаграме видео, где он ходит по дому в компании двух животных - ослика Лулу и пони Виски. Судя по ролику, животные могут свободно передвигаться по дому, а звезда «Терминатора» лично кормит их морковкой и даже пускает в свой кабинет.

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    Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

    Лулу стала членом семьи Шварценеггера недавно. Первую фотографию с ослицей актер выложил в январе 2020 года. Виски также нередко появляется в TikTok актера. Например, убегает от Шварценеггера, мчащегося за ним на велосипеде.

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    актер певица Арнольд Шварценеггер животные
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