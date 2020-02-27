Арнольд Шварценеггер завел домашнего ослика (видео)



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Шварценеггер со своими питомцами Фото: instagram.com/schwarzenegger/

У «железного Арни» уже есть домашний пони

Арнольд «Терминатор» Шварценеггер опубликовал в Инстаграме видео, где он ходит по дому в компании двух животных - ослика Лулу и пони Виски. Судя по ролику, животные могут свободно передвигаться по дому, а звезда «Терминатора» лично кормит их морковкой и даже пускает в свой кабинет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 25 Фев 2020 в 2:40 PST

Лулу стала членом семьи Шварценеггера недавно. Первую фотографию с ослицей актер выложил в январе 2020 года. Виски также нередко появляется в TikTok актера. Например, убегает от Шварценеггера, мчащегося за ним на велосипеде.