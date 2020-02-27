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    Шоу-биз

    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае

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    Ирина Федишин не устает восхищать поклонников идеальной фигурой - Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Ирина Федишин не устает восхищать поклонников идеальной фигурой
    Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

    Певица разместила пикантные снимки в соцсети

    Популярная украинская певица Ирина Федишин поделилась откровенными снимками, которые сделала во время отпуска в Дубае. В своем Инстаграме Ирина разместила пикантные фотографии, на одной из которых позирует в сексуальном черном купальнике с оригинальным плетением на животе.

    «Девочки, а вы уже придумали, какой подарок хотели бы получить на 8 марта? Мне - личного фитнес-тренера, мотиваторы и диетолога в одном лице», - подписала снимок исполнительница.

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    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Федишин похвасталась фото с отдыха в Дубае
    Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

    В ответ фанаты артистки убеждали Федишин, что ни один фитнес тренер ей не нужен, ведь певица роскошную фигуру.

    «Куда вам диетолога ?! Вы и так волшебная», «Ира, вы что! Вы самая стройная», «Вы и так принцесса, куда еще дальше», «Купальник - огонь и вы тоже», «Главное, чтобы вы своему мужу нравились, а другие ... Много зависти, особенно среди женщин», - писали пользователи в комментариях.

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    знаменитости певица Ирина Федишин шоу-бизнес
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