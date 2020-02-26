Джамала призналась в своей вредной привычке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/jamalajaaa

Певица поделилась историей написания песни «Поринь»

Даже находясь в интересном положении, певица много работает и редко сидит дома, она продолжает выходить на сцену, как например в финале Нацотбора на Евровидение 2020 и выпускать новые песни.

Недавно она поделилась признанием, что вдохновило ее на написание песни Порынь. Джамала затронула важную социальную тему — поглощение виртуальным миром- реального.

Свои размышления она опубликовала в Intagram, признавшись, что и сама иногда чувствует зависимость телефона.

«Ты достаешь телефон, чтобы отправить смс или позвонить, но вот уже проверяешь что там нового в инстаграми или фейсбуке ... ты погружаешься в другой мир - яркие фото, видео меняются одно за другим, ссылки, интересные статьи, посты друзей и знакомых. Вроде только зашел, а уже прошел час, два, или даже больше! Со мной, к сожалению, такое случается часто. И тогда в голову пришла идея песни Порынь, в которой рассказ идет от лица искусственного интеллекта», - написала она в публикации о том, что уже перешло в категорию вредных привычек.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 24 Лют 2020 р. о 10:45 PST

«Наш телефон знает о нас все - какую музыку любим, с кем дружим, какие покупки планируем сделать, куда забронировали билеты и много-много всего. В какой-то момент мы стали от него зависимы. Мобильный руководит нами, он предлагает стереть границу между реальным миром и искусственно созданным, в котором тебе удобно находиться. Ты погружаешься в виртуальный мир, но не поверхностно, ты тонешь в нем. Он манит и завораживает тебя, как в мифах голоса сирен заманивали путников», - провела она художественную параллель.