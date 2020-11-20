Откровенные купальники из изоленты покоряют подиум (фото)

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Мода на купальники из клейкой ленты стабильно держится в тренде уже несколько лет подряд и, кажется, все набирает обороты. Провокационные бикини, которые просто наклеиваются на голое тело, пугают даже самых смелых модниц, однако модели в таких нарядах уже который раз покоряют модные подиумы.

Купальный костюм из изоленты придумал дизайнер Джоэл Альварез (Joel Alvarez) для американского модного дома Black Tape Project. Начав свои модные эксперименты больше десяти лет назад, он с тех пор заметно преуспел — черные бикини постепенно стали золотыми, бронзовыми, зелеными, синими, розовыми, серебристыми, белыми и красными.

И вот недавно на неделе пляжной моды в Майами (Miami Swim Week) на подиум снова поднялись девушки в нарядах, оставляющих очень мало простора для воображения. Собрали для вас несколько фотографий и видео, в котором можно увидеть как создаются эти откровенные купальники.

Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек

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