Бен Аффлек признался, что не жалеет о своей татуировке на всю спину



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Год назад Бен Аффлек во время отдыха на Гавайях продемонстрировал экстравагантную татуировку на всю спину

Изображение огромной цветной птицы феникс вызвало шквал насмешек среди пользователей социальных сетей. Интересно, что долгое время актёр выдавал татуировку за подделку, нарисованную специально для съемок фильма. Пришло время узнать — зачем Аффлек скрывал «наколку» и не жалеет ли о сделанном?

Бывший Бэтмен побывал на шоу Эллен Дедженерес, где признался, что ему плевать на мнения окружающих, и он обожает свою тату. «Для меня она имеет значение, и я собирался сохранить её в секрете», — говорит Бен. Видимо, под секретом актёр подразумевает свою ложь о подлинности тату. «В интернете появилось фото татуировки, и реакция на неё была скорее негативная», — добавил Аффлек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ellen (@theellenshow) 13 Мар 2019 в 7:24 PDT

Звезда боевика «Тройная граница», недавно вышедшего на Netflix, не раскрыл, что конкретно для него важно в огромном рисунке, но, учитывая его взлёты и падения в личной жизни, можно предположить, что актёр каждый раз, словно феникс, восстаёт из пепла. «Он что, восстаёт прямо из твоей задницы?», — пошутила Эллен.

Джерело: popcornnews