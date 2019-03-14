Меган Маркл оказалась поклонницей бюджетных колготок



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Меган Маркл

На официальном мероприятии в Вестминстерском аббатстве беременная герцогиня Сассекская появилась в колготках недорогой марки

По большей части наряды беременной герцогини Сассекской обходятся короне в солидные суммы до тысячи фунтов стерлингов, однако недавно она немного изменила эту традицию. На фото с недавней службы в Вестминстерском аббатстве, организованной по случаю британского Дня Содружества наций, поклонники разглядели на Маркл недорогие колготки марки Marks & Spencer.

Тонкие колготки стоят всего 6 фунтов стерлингов, что в пересчете составляет около 500 рублей. Интересно, что, освещая очередной выход герцогини в свет, издание The Sun со ссылкой на информацию осведомленного источника сообщило о неприятном происшествии. Якобы надменная герцогиня не хотела надевать слишком дешевые колготки, назвала их «мусором» и потребовала предоставить ей другие, уже за 35 фунтов.

Впоследствии это сообщение было удалено, а на сайте газеты появилось короткое пояснение. Оказалось, инсайдеры в Кенсингтонском дворце поначалу отказались комментировать слухи о поведении герцогини, но затем все же рассказали, что на самом деле она — «тайная поклонница» колготок Marks & Spencer.