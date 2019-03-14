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    Жизнь

    Меган Маркл оказалась поклонницей бюджетных колготок

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    Меган Маркл - Меган Маркл оказалась поклонницей бюджетных колготок
    Меган Маркл

    На официальном мероприятии в Вестминстерском аббатстве беременная герцогиня Сассекская появилась в колготках недорогой марки

    По большей части наряды беременной герцогини Сассекской обходятся короне в солидные суммы до тысячи фунтов стерлингов, однако недавно она немного изменила эту традицию. На фото с недавней службы в Вестминстерском аббатстве, организованной по случаю британского Дня Содружества наций, поклонники разглядели на Маркл недорогие колготки марки Marks & Spencer.

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    Меган Маркл оказалась поклонницей бюджетных колготок
    Меган Маркл оказалась поклонницей бюджетных колготок
    Меган Маркл оказалась поклонницей бюджетных колготок
    Меган Маркл оказалась поклонницей бюджетных колготок
    Меган Маркл оказалась поклонницей бюджетных колготок
    Меган Маркл оказалась поклонницей бюджетных колготок
    Меган Маркл оказалась поклонницей бюджетных колготок
    Меган Маркл оказалась поклонницей бюджетных колготок
    Меган Маркл оказалась поклонницей бюджетных колготок
    Меган Маркл оказалась поклонницей бюджетных колготок

    Тонкие колготки стоят всего 6 фунтов стерлингов, что в пересчете составляет около 500 рублей. Интересно, что, освещая очередной выход герцогини в свет, издание The Sun со ссылкой на информацию осведомленного источника сообщило о неприятном происшествии. Якобы надменная герцогиня не хотела надевать слишком дешевые колготки, назвала их «мусором» и потребовала предоставить ей другие, уже за 35 фунтов.

    Впоследствии это сообщение было удалено, а на сайте газеты появилось короткое пояснение. Оказалось, инсайдеры в Кенсингтонском дворце поначалу отказались комментировать слухи о поведении герцогини, но затем все же рассказали, что на самом деле она — «тайная поклонница» колготок Marks & Spencer.

     

     

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