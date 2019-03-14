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    Шоу-биз

    Гвинет Пэлтроу призналась, что не собиралась замуж во второй раз

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    Гвинет Пэлтроу&nbsp; - Гвинет Пэлтроу призналась, что не собиралась замуж во второй раз
    Гвинет Пэлтроу 

    Актриса продолжает близкое общение с бывшим мужем, музыкантом Крисом Мартином

    Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу откровенно рассказала о своей личной жизни после развода с участником группы Coldplay Крисом Мартином. По словам актрисы, чьим новым избранником стал американский продюсер и сценарист Брэд Фэлчак, каких-то пару лет назад она бы не поверила, что согласится выйти замуж второй раз.

    Пэлтроу и Мартин состояли в браке больше десяти лет, за это время у них родились дочь Эппл и сын Мозес. Бракоразводный процесс пары начался в 2014 году, когда артисты объявили о своем «осознанном разъединении», решив расстаться, но сохранить хорошие взаимоотношения ради воспитания детей.

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    Гвинет Пэлтроу призналась, что не собиралась замуж во второй раз
    Гвинет Пэлтроу призналась, что не собиралась замуж во второй раз
    Гвинет Пэлтроу призналась, что не собиралась замуж во второй раз
    Гвинет Пэлтроу призналась, что не собиралась замуж во второй раз
    Гвинет Пэлтроу призналась, что не собиралась замуж во второй раз
    Гвинет Пэлтроу призналась, что не собиралась замуж во второй раз
    Гвинет Пэлтроу призналась, что не собиралась замуж во второй раз
    Гвинет Пэлтроу призналась, что не собиралась замуж во второй раз
    Гвинет Пэлтроу призналась, что не собиралась замуж во второй раз
    Гвинет Пэлтроу призналась, что не собиралась замуж во второй раз
    Гвинет Пэлтроу призналась, что не собиралась замуж во второй раз
    Гвинет Пэлтроу призналась, что не собиралась замуж во второй раз
    Гвинет Пэлтроу призналась, что не собиралась замуж во второй раз
    Гвинет Пэлтроу призналась, что не собиралась замуж во второй раз

    Еще до того как брак был расторгнут официально, Гвинет начала встречаться с новым бойфрендом. О помолвке Пэлтроу и Фэлчак объявили в начале 2018 года, и совсем недавно исполнилось шесть месяцев с момента их свадьбы.

    «Если бы меня спросили об этом пару лет назад, я бы, вероятно, ответила, что больше никогда не выйду замуж. Но жизнь иногда умеет нас удивлять. Я счастлива, что сделала это», - призналась 46-летняя актриса.

    Как считает знаменитость, расставание с отцом ее детей оказалось к лучшему. Изначально экс-супруги просто собирались разделить расходы на содержание наследников и уберечь их от стресса из-за развода родителей. Однако вышло так, что Гвинет и Крис продолжили очень близкое общение. Музыкант даже поехал с бывшей женой в ее второе в жизни свадебное путешествие, составив компанию детям и ее новому мужу.

     

    мужчина и женщина знаменитости актриса шоу-бизнес
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