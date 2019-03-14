Гвинет Пэлтроу призналась, что не собиралась замуж во второй раз



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Гвинет Пэлтроу

Актриса продолжает близкое общение с бывшим мужем, музыкантом Крисом Мартином

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу откровенно рассказала о своей личной жизни после развода с участником группы Coldplay Крисом Мартином. По словам актрисы, чьим новым избранником стал американский продюсер и сценарист Брэд Фэлчак, каких-то пару лет назад она бы не поверила, что согласится выйти замуж второй раз.

Пэлтроу и Мартин состояли в браке больше десяти лет, за это время у них родились дочь Эппл и сын Мозес. Бракоразводный процесс пары начался в 2014 году, когда артисты объявили о своем «осознанном разъединении», решив расстаться, но сохранить хорошие взаимоотношения ради воспитания детей.

Еще до того как брак был расторгнут официально, Гвинет начала встречаться с новым бойфрендом. О помолвке Пэлтроу и Фэлчак объявили в начале 2018 года, и совсем недавно исполнилось шесть месяцев с момента их свадьбы.

«Если бы меня спросили об этом пару лет назад, я бы, вероятно, ответила, что больше никогда не выйду замуж. Но жизнь иногда умеет нас удивлять. Я счастлива, что сделала это», - призналась 46-летняя актриса.

Как считает знаменитость, расставание с отцом ее детей оказалось к лучшему. Изначально экс-супруги просто собирались разделить расходы на содержание наследников и уберечь их от стресса из-за развода родителей. Однако вышло так, что Гвинет и Крис продолжили очень близкое общение. Музыкант даже поехал с бывшей женой в ее второе в жизни свадебное путешествие, составив компанию детям и ее новому мужу.