56-летняя Деми Мур рассказала, как относится к возрастным изменениям



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Деми Мур

Кинозвезда призналась, что работает над принятием самой себя

Знаменитая актриса Деми Мур стала гостьей саммита In Goop Health, который уже не в первый раз организовала в Нью-Йорке Гвинет Пэлтроу. Во время мероприятия Мур поведала о своих успехах за минувший год. По ее словам, она попыталась выйти из зоны комфорта и научилась чаще говорить слово «да».

Также Деми призналась, что совершенно спокойно реагирует на возрастные изменения. «Самая большая разница между мной сейчас и мной в прошлом заключается в том, что теперь я не в такой хорошей физической форме, как было прежде. Однако моя главная мантра в этом году - принятие», - поделилась актриса. Она рассказала, что прочитала старую книгу, в которой нашла много интересного. Теперь женщина следует некоторым правилам. Она отметила, что человек старее, когда хмурится, злится, обижается, чувствует боль. Все это, по ее словам, сразу отражается на лице. Мур подчеркнула, что не нужно заставлять себя быть счастливыми. По ее мнению, просто не стоит цепляться за негатив.

При этом Деми все же ухаживает за собой. В этом ей помогает косметолог Терри Лоутон. Однако она считает, что нужно знать меру, когда пользуешься косметическими средствами. «Я определенно считаю, что красота начинается изнутри», - подчеркнула актриса. Она пояснила, что никакие средства не произведут нужного эффекта, если человека что-то тревожит или ему морально плохо, об этом сообщает W Magazine.