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    Жизнь

    Беременная Alyosha засветила округлившийся животик в обтягивающем платье

    • Розсилка
    Певица Alyosha - Беременная Alyosha засветила округлившийся животик в обтягивающем платье
    Певица Alyosha
    instagram.com/alyoshasinger/

    Будущая мама погуляла в лесу

    Украинская певица Alyosha, которая вскоре вместе с лидером группы «Антитела» Тарасом Тополей в третий раз станут родителями, с пользой провела день.

    Так, артистка показала, как погуляла по лесу на чистом воздухе. На странице в Instagram исполнительница показалась на последних месяцах беременности. На фото Alyosha предстает в обтягивающем темно-сером платье, которое прекрасно подчеркнуло немалый животик артистки.

    Образ будущая мама дополнила белой кофтой и такого же цвета шляпкой.

    «Какая сегодня ясная и солнечная погода! Замечательный повод, чтобы надеть шляпку на прогулку», - прокомментировала снимок Alyosha.

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    instagram.com/alyoshasinger/

    Подписчики страницы певицы начали делать комплименты фигуре знаменитости и ее округлому животику:

    «Животик, как будто двойня там живет», «Какой животик красивый, и вы очень красивая», «Беременность вам очень идет», - пишут восторженные поклонники.

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