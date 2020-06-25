Беременная Alyosha засветила округлившийся животик в обтягивающем платье



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Певица Alyosha instagram.com/alyoshasinger/

Будущая мама погуляла в лесу

Украинская певица Alyosha, которая вскоре вместе с лидером группы «Антитела» Тарасом Тополей в третий раз станут родителями, с пользой провела день.

Так, артистка показала, как погуляла по лесу на чистом воздухе. На странице в Instagram исполнительница показалась на последних месяцах беременности. На фото Alyosha предстает в обтягивающем темно-сером платье, которое прекрасно подчеркнуло немалый животик артистки.

Образ будущая мама дополнила белой кофтой и такого же цвета шляпкой.

«Какая сегодня ясная и солнечная погода! Замечательный повод, чтобы надеть шляпку на прогулку», - прокомментировала снимок Alyosha.

instagram.com/alyoshasinger/

Подписчики страницы певицы начали делать комплименты фигуре знаменитости и ее округлому животику:

«Животик, как будто двойня там живет», «Какой животик красивый, и вы очень красивая», «Беременность вам очень идет», - пишут восторженные поклонники.

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