Самая молодая миллиардерша в прозрачном лифчике показала роскошную грудь (фото)



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22-летняя инстадива Кайли Дженнер снялась в смелом образе instagram.com/kyliejenner/

Молодая мама выбрала излюбленный способ, чтобы продемонстрировать новый оттенок волос

22-летняя звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер похвасталась своей новой прической. Младшая сестра Ким Кардашьян позировала в одном прозрачном бра черного оттенка. Красотка томно смотрела прямо в объектив, слегка приоткрыв губы.

Кайли позаботилась и о насыщенном макияже. Ее бьюти-образ идеально дополнял общую концепцию горячего снимка, а платиновый блонд смотрелся с таким "нарядом" еще более выигрышно.

«Прошлой ночью», - лаконично написала мисс Дженнер.

Поклонники восхитились дерзким фотосетом звезды. «Королева блонда», «Ты мне нравишься и блондинкой, и брюнеткой», «Ты выглядишь просто шикарно!», «Ты такая горячая», - прокомментировали фолловеры.

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