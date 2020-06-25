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    Самая молодая миллиардерша в прозрачном лифчике показала роскошную грудь (фото)

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    <p>22-летняя инстадива Кайли Дженнер снялась в смелом образе</p> <div></div> - Самая молодая миллиардерша в прозрачном лифчике показала роскошную грудь (фото)

    22-летняя инстадива Кайли Дженнер снялась в смелом образе

    instagram.com/kyliejenner/

    Молодая мама выбрала излюбленный способ, чтобы продемонстрировать новый оттенок волос

    22-летняя звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер похвасталась своей новой прической. Младшая сестра Ким Кардашьян позировала в одном прозрачном бра черного оттенка. Красотка томно смотрела прямо в объектив, слегка приоткрыв губы.

    Кайли позаботилась и о насыщенном макияже. Ее бьюти-образ идеально дополнял общую концепцию горячего снимка, а платиновый блонд смотрелся с таким "нарядом" еще более выигрышно.

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    Самая молодая миллиардерша в прозрачном лифчике показала роскошную грудь (фото)
    Самая молодая миллиардерша в прозрачном лифчике показала роскошную грудь (фото)
    instagram.com/kyliejenner/

    «Прошлой ночью», - лаконично написала мисс Дженнер.

    Поклонники восхитились дерзким фотосетом звезды. «Королева блонда», «Ты мне нравишься и блондинкой, и брюнеткой», «Ты выглядишь просто шикарно!», «Ты такая горячая», - прокомментировали фолловеры.

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