Стали известны секреты Кейт Миддлтон, позволяющие не уставать на каблуках
Герцогиня Кембриджская предпочитает комфортную обувь, но «статус обязывает»
Герцогиня Кембриджская регулярно появляется на публике в соответствующей обуви, при этом супруга принца Уильяма ранее крайне скептически относилась к ней.
До брака с внуком Ее Величества Миддлтон предпочитала обходиться обувью на ровной подошве: она удобна, практична и не вредит здоровью.
Но, попав в королевскую семью, от многих привычек пришлось отказаться. Теперь туфли на каблуках – это неотъемлемая часть гардероба герцогини. Согласно королевскому этикету Кейт Миддлтон обязана появляться на всех официальных встречах в колготках и на каблуках.
Придерживаться данного правила необходимо даже в очень жаркую погоду, что называется «статус обязывает».
Со временем у многодетной матери появились свои секреты: она стала пользоваться специальными силиконовыми подушечками. Колготки помогают надежно фиксировать приспособление, за счет чего снижается нагрузка на стопу.