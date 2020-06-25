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    Жизнь

    Стали известны секреты Кейт Миддлтон, позволяющие не уставать на каблуках

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    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон - Стали известны секреты Кейт Миддлтон, позволяющие не уставать на каблуках
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон

    Герцогиня Кембриджская предпочитает комфортную обувь, но «статус обязывает»

    Герцогиня Кембриджская регулярно появляется на публике в соответствующей обуви, при этом супруга принца Уильяма ранее крайне скептически относилась к ней.

    До брака с внуком Ее Величества Миддлтон предпочитала обходиться обувью на ровной подошве: она удобна, практична и не вредит здоровью.

    Но, попав в королевскую семью, от многих привычек пришлось отказаться. Теперь туфли на каблуках – это неотъемлемая часть гардероба герцогини. Согласно королевскому этикету Кейт Миддлтон обязана появляться на всех официальных встречах в колготках и на каблуках.

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    Стали известны секреты Кейт Миддлтон, позволяющие не уставать на каблуках
    Стали известны секреты Кейт Миддлтон, позволяющие не уставать на каблуках
    Стали известны секреты Кейт Миддлтон, позволяющие не уставать на каблуках
    Стали известны секреты Кейт Миддлтон, позволяющие не уставать на каблуках
    Стали известны секреты Кейт Миддлтон, позволяющие не уставать на каблуках

    Придерживаться данного правила необходимо даже в очень жаркую погоду, что называется «статус обязывает».

    Со временем у многодетной матери появились свои секреты: она стала пользоваться специальными силиконовыми подушечками. Колготки помогают надежно фиксировать приспособление, за счет чего снижается нагрузка на стопу.

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