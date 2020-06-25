Стали известны секреты Кейт Миддлтон, позволяющие не уставать на каблуках



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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская предпочитает комфортную обувь, но «статус обязывает»

Герцогиня Кембриджская регулярно появляется на публике в соответствующей обуви, при этом супруга принца Уильяма ранее крайне скептически относилась к ней.

До брака с внуком Ее Величества Миддлтон предпочитала обходиться обувью на ровной подошве: она удобна, практична и не вредит здоровью.

Но, попав в королевскую семью, от многих привычек пришлось отказаться. Теперь туфли на каблуках – это неотъемлемая часть гардероба герцогини. Согласно королевскому этикету Кейт Миддлтон обязана появляться на всех официальных встречах в колготках и на каблуках.

Придерживаться данного правила необходимо даже в очень жаркую погоду, что называется «статус обязывает».

Со временем у многодетной матери появились свои секреты: она стала пользоваться специальными силиконовыми подушечками. Колготки помогают надежно фиксировать приспособление, за счет чего снижается нагрузка на стопу.

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