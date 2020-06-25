  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Блогер воссоздает сцены культовых фильмов из подручных материалов (фото)

    • Розсилка
    instagram.com/paperboyo/ - Блогер воссоздает сцены культовых фильмов из подручных материалов (фото)
    instagram.com/paperboyo/

    Пользователи сети оценили талант блогера

    Рассказываем об аккаунте, который стоит добавить в подписки. На страничке Paperboyo веб-дизайнер повторяет сцены из популярных фильмов с помощью подручных средств.

    Наша любимая «экспозиция» — мини-«Джеймс Бонд» (уж очень мы ждем новую картину об агенте 007). А еще здесь можно увидеть Аквамена, Индиану Джонса, Дэдпула и многих других.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Блогер воссоздает сцены культовых фильмов из подручных материалов (фото)
    Блогер воссоздает сцены культовых фильмов из подручных материалов (фото)
    Блогер воссоздает сцены культовых фильмов из подручных материалов (фото)
    Блогер воссоздает сцены культовых фильмов из подручных материалов (фото)
    Блогер воссоздает сцены культовых фильмов из подручных материалов (фото)
    Блогер воссоздает сцены культовых фильмов из подручных материалов (фото)
    Блогер воссоздает сцены культовых фильмов из подручных материалов (фото)
    Блогер воссоздает сцены культовых фильмов из подручных материалов (фото)
    Блогер воссоздает сцены культовых фильмов из подручных материалов (фото)
    instagram.com/paperboyo/

    Пользователи, судя по всему, оценили такое начинание – у блогера почти полмиллиона подписчиков.

     Читайте также: Журнал Vogue раскритиковали за женские трусы во всю обложку
    знаменитости фотография кино социальная сеть Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ