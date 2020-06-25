Блогер воссоздает сцены культовых фильмов из подручных материалов (фото)



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Пользователи сети оценили талант блогера

Рассказываем об аккаунте, который стоит добавить в подписки. На страничке Paperboyo веб-дизайнер повторяет сцены из популярных фильмов с помощью подручных средств.

Наша любимая «экспозиция» — мини-«Джеймс Бонд» (уж очень мы ждем новую картину об агенте 007). А еще здесь можно увидеть Аквамена, Индиану Джонса, Дэдпула и многих других.

Пользователи, судя по всему, оценили такое начинание – у блогера почти полмиллиона подписчиков.

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