Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)



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Художник рисует очень неудобные карикатуры о нашем мире и его актуальных проблемах

Кажется, что художники раньше других поняли, что современное общество давно свернуло куда-то не туда и бьют тревогу с помощью своего творчества. Мексиканский иллюстратор Ангел Болиган (Angel Boligán) — один из таких. Он работает редактором юмористического журнала «El Chamuco» и рисует беспощадно честные и очень неудобные карикатуры о нашем мире и его актуальных проблемах — таких как, зависимость от гаджетов, проблемы с экологией, потребительство и равнодушие.

На счету талантливого мастера более сотни наград с престижных международных конкурсов и тысячи поклонников по всему миру.

Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

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