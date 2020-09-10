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    Жизнь

    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)

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    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)

    Художник рисует очень неудобные карикатуры о нашем мире и его актуальных проблемах

    Кажется, что художники раньше других поняли, что современное общество давно свернуло куда-то не туда и бьют тревогу с помощью своего творчества. Мексиканский иллюстратор Ангел Болиган (Angel Boligán) — один из таких. Он работает редактором юмористического журнала «El Chamuco» и рисует беспощадно честные и очень неудобные карикатуры о нашем мире и его актуальных проблемах — таких как, зависимость от гаджетов, проблемы с экологией, потребительство и равнодушие.

    На счету талантливого мастера более сотни наград с престижных международных конкурсов и тысячи поклонников по всему миру.

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    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)
    Беспощадные иллюстрации, которые указывают на пороки общества (фото)

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

     Читайте также: Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»

     

    фотография общество
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