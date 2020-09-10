Эти кулинарные «шедевры» должны существовать только в кошмарах: курьезные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото кулинарных «шедевров» заслуживают место в каком-нибудь музее ужасов

Мы часто рассказываем про талантливых кондитеров, которые создают настолько крутые торты, что сердце обливается кровью при мысли, что кто-то съест такую красоту.

Но наша сегодняшняя подборка будет о совсем других тортах. Эти кулинарные «шедевры» заслуживают место в каком-нибудь музее ужасов. Ради них даже была создана группа в Facebook под названием «Торты с угрожающей аурой».

Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.