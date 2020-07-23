Ким Кардашьян впервые прокомментировала психические расстройства Канье Уэста



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Рэпер Канье Уэст с супругой Ким Кардашьян

Супруга музыканта объяснила, что семья психически нездорового человека способна принять меры, только если он несовершеннолетний

Ким Кардашьян впервые высказалась по поводу тревожной ситуации, связанной с ее супругом Канье Уэстом. Рэпер, много лет страдающий биполярным расстройством, давно отказывается принимать лекарства и обращаться за помощью к специалистам. На днях у него произошел очередной срыв: Канье эмоционально вел себя на встрече с избирателями, а затем два дня подряд писал странные твиты в адрес Ким и ее матери, которые сразу удалял. По словам Уэста, семья Кардашьян хочет насильно отправить его в лечебницу.

«Как многим известно, у Канье биполярное расстройство. Я никогда не говорила о том, как это влияет на нашу семью, потому что забочусь о наших детях и о праве Канье на частную жизнь, когда речь о его здоровье. Но сейчас пришло время высказаться», - Ким Кардашьян.

Ким объяснила, что семья психически нездорового человека способна принять меры, только если он несовершеннолетний. В ином случае, как бы близкие ни старались, без желания самого больного ничего сделать нельзя. Так сейчас обстоят дела с Уэстом, который живет отдельно от семьи и воспринимает в штыки попытки Ким оказать ему помощь. Тем не менее Кардашьян добавила, что ее муж — гений, который прошел через много трудностей, а потому попросила отнестись к нему с пониманием.

«Я прошу журналистов и публику отнестись к ситуации с пониманием: это нам нужно, чтобы со всем справиться. Благодарю всех, кто выразил беспокойство о благополучии Канье», - заявила Ким.

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