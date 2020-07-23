Ким Кардашьян впервые прокомментировала психические расстройства Канье Уэста
Супруга музыканта объяснила, что семья психически нездорового человека способна принять меры, только если он несовершеннолетний
Ким Кардашьян впервые высказалась по поводу тревожной ситуации, связанной с ее супругом Канье Уэстом. Рэпер, много лет страдающий биполярным расстройством, давно отказывается принимать лекарства и обращаться за помощью к специалистам. На днях у него произошел очередной срыв: Канье эмоционально вел себя на встрече с избирателями, а затем два дня подряд писал странные твиты в адрес Ким и ее матери, которые сразу удалял. По словам Уэста, семья Кардашьян хочет насильно отправить его в лечебницу.
«Как многим известно, у Канье биполярное расстройство. Я никогда не говорила о том, как это влияет на нашу семью, потому что забочусь о наших детях и о праве Канье на частную жизнь, когда речь о его здоровье. Но сейчас пришло время высказаться», - Ким Кардашьян.
Ким объяснила, что семья психически нездорового человека способна принять меры, только если он несовершеннолетний. В ином случае, как бы близкие ни старались, без желания самого больного ничего сделать нельзя. Так сейчас обстоят дела с Уэстом, который живет отдельно от семьи и воспринимает в штыки попытки Ким оказать ему помощь. Тем не менее Кардашьян добавила, что ее муж — гений, который прошел через много трудностей, а потому попросила отнестись к нему с пониманием.
«Я прошу журналистов и публику отнестись к ситуации с пониманием: это нам нужно, чтобы со всем справиться. Благодарю всех, кто выразил беспокойство о благополучии Канье», - заявила Ким.