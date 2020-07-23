Билли Айлиш призналась в любви Бритни Спирс



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Певица Билли Айлиш

18-летняя певица сделала заявление после публикации Бритни в инстаграме

В радиоэфире шоу Me & Dad Radio для Apple Music Билли Айлиш сделала неожиданное заявление. Поводом послужила публикация в инстаграме Бритни Спирс. На том видео звезда зажигала под трек 18-летней Айлиш. Этот факт, а также то, что Спирс отметила ее в публикации, привел в восторг певицу.

«Несколько недель назад Бритни опубликовала видео на мои песни, и я чуть не наделала в штаны. Я люблю тебя, Бритни», — призналась Айлиш в эфире.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 14 Июл 2020 в 4:19 PDT

Также в эфире шоу американка заявила, что эпоха Бритни была просто умопомрачительной. В числе ее любимых композиций – хит Бритни Baby One More Time.

Не так давно американская певица Билли Айлиш основательно подчистила свой инстаграм. Она отписалась от всех пользователей, в том числе и своего кумира Джастина Бибера. Этот шаг Айлиш никак не прокомментировала.

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