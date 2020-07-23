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    Жизнь

    «Фигура богини». Настя Каменских засветила пышную грудь в мокром купальнике

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    Певица Настя Каменских - «Фигура богини». Настя Каменских засветила пышную грудь в мокром купальнике
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Певица обескуражила поклонников смелым кадром

    Поп-дива Настя Каменских часто радует мужскую часть поклонников пикантными снимками. И после карантина, Каменских очень мечтает уехать на море, но пока дразнит фанатов, купаясь в бассейне.

    На новом фото девушка предстала в мокром мини-бикини. Лиф-бра позволил ей сверкнуть пышным бюстом, а также она продемонстрировала талию и изящные бедра. Артистка была без макияжа. Она демонстрировала природную красоту.

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    instagram.com/kamenskux/

    «Эти жаркие летние рассветы», — написала звезда.

    Поклонники пришли в восторг от откровенного кадра и красивой фигуры Каменских. «Настя, ты так рано выставила фотографию», «Только из бассейна, вся мокрая», «Какая хорошенькая без макияжа», «Фигура, как у статуэтки», «Шикарно выглядите», «Фигура богини», «Какая красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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    знаменитости Настя Каменских певица шоу-бизнес
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