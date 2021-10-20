Без «Игры в кальмара». Названы лучшие сериалы в XXI веке

Собрали ТОП-20

Каждый год выходит множество сериалов, которые так и хочется посмотреть. Но какие из них действительно стоят того? Издание BBC решило провести свое исследование и для этого опросило 206 экспертов из 43 стран мира. Каждый эксперт предлагал по 10 сериалов, вышедших не раньше 2000 года, которые он или она посчитали лучшими.

Проекту, который эксперт ставил на первое место в списке, присуждали 10 баллов, на второе – 9, и так далее. Затем были подсчитаны суммы баллов, которые сериалы получили от всех экспертов, и на основе этого был составлен финальный список из 100 лучших проектов, которые начали выпускаться в XXI веке. Здесь мы собрали топ-20, с остальным списком можно ознакомиться на сайте BBC.

20 место – «Гуща событий»

Сериал выходил с 2005 по 2012 год.

19 место – «Остаться в живых»

Сериал выходил с 2004 по 2010 год.

18 место – «Дедвуд»

Сериал выходил с 2004 по 2006 год.

17 место – «Студия 30»

Сериал выходил с 2006 по 2013 год.

16 место – «Корона»

Сериал выходит с 2016 года и еще не закончился.

15 место – «Чернобыль»

Сериал вышел в 2019 году.

14 место – «Атланта»

Сериал выходит с 2016 года и еще не закончился.

13 место – «Твин Пикс: Возвращение»

Сериал вышел в 2017 году.

12 место – «Клиент всегда мертв»

Сериал выходил с 2001 по 2005 год.

11 место – «Конь БоДжек»

Сериал выходил с 2014 по 2020 год.

10 место – «Наследники»

Сериал выходит с 2018 года и еще не закончился.

9 место – британский «Офис»

Сериал выходил с 2001 по 2003 год.

8 место – «Американцы»

Сериал выходил с 2013 по 2018 год.

7 место – «Оставленные»

Сериал выходил с 2014 по 2017 год.

6 место — «Я могу уничтожить тебя»

Сериал вышел в 2020 году.

5 место – «Игра престолов»

Сериал выходил с 2011 по 2019 год.

4 место – «Дрянь»

Сериал выходил с 2016 по 2019 год.

3 место – «Во все тяжкие»

Сериал выходил с 2008 по 2013 год.

2 место – «Безумцы»

Сериал выходил с 2005 по 2017 год.

1 место – «Прослушка»

Сериал выходил с 2002 по 2008 год.

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