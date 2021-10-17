Вышел трейлер нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Из-за пандемии дату релиза «Бэтмена» переносили уже дважды

Студия Warner Bros. Pictures наконец показала первый трейлер «Бэтмена», в котором главную роль исполнил актер Роберт Паттинсон. Это случилось в рамках онлайн-мероприятия DC FanDome, посвященного фильмам, сериалам, играм и комиксам вселенной DC.

Из-за пандемии дату релиза «Бэтмена» переносили уже дважды – зрители ожидали увидеть картину этим летом или хотя бы осенью, однако назначили премьеру на начало весны 2022 года. В Украине новый фильм выйдет 3 марта.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».