Бюджет «Игры в кальмара» оказался копеечным

Сериал посмотрели уже 111 миллионов зрителей во всем мире

«Игра в кальмара» бьет все рекорды просмотров на стриминговой площадке Netflix. По данным Bloomberg, стоимость сериала оказалась чуть ли не рекордно низкой.

Как сообщалось ранее, съемки одного эпизода «Очень странных дел» обходятся студии в десять миллионов долларов, а «Короны» – в восемь миллионов. Компания Disney+ тратила на одну серию «Локи» баснословные 15 миллионов долларов.

Выяснилось, что целый сезон «Игры в кальмара» обошелся корейским киноделам всего в 21 миллион. Выходит, что одна серия стоила студии всего 2,4 миллиона долларов. Несмотря на это, сериал посмотрели уже 111 миллионов зрителей во всем мире.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».