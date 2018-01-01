Без комплексов: 155-килограммовая модель снялась полностью обнаженной

Тесс Холлидей — одна из самых известных и самых полных моделей в мире.

32-летняя девушка весит 155 килограммов и ничуть не переживает по этому поводу. Она счастлива в браке и вместе с мужем воспитывает сына Боуи. Тесс выступает за естественность и мотивирует многих девушек, не комплексовать по поводу своей внешности. В Instagram модели полно пикантых снимков в откровенных нарядах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тесс Холлидей — одна из самых известных и самых полных моделей в мире.

32-летняя девушка весит 155 килограммов и ничуть не переживает по этому поводу. Она счастлива в браке и вместе с мужем воспитывает сына Боуи.

Тесс выступает за естественность и мотивирует многих девушек, не комплексовать по поводу своей внешности. В Instagram модели полно пикантых снимков в откровенных нарядах и бикини, однако на днях она осмелилась на вовсе откровенную съемку. На странице ее супруга Ника появился кадр, на котором Тесс позирует полностью обнаженная.

Тесс Холлидей

«Женщины заслуживают уважения, будь они полностью обнажены или покрыты с головы до ног», — подписал мужчина.

Ник также отметил, что фотография не была обработана в фоторедакторе: супруги оба выступают против ретуши. Чуть позже снимок появился и на странице самой Тесс. Пользователи написали тысячи восторженных комментариев, восхищаясь смелостью модели и эстетичностью кадра.

Джерело: graziamagazine.ru