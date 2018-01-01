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    Без комплексов: 155-килограммовая модель снялась полностью обнаженной

    Тесс Холлидей — одна из самых известных и самых полных моделей в мире.
    32-летняя девушка весит 155 килограммов и ничуть не переживает по этому поводу. Она счастлива в браке и вместе с мужем воспитывает сына Боуи. Тесс выступает за естественность и мотивирует многих девушек, не комплексовать по поводу своей внешности. В Instagram модели полно пикантых снимков в откровенных нарядах
    • Сьогодні, 12:58
    • Розсилка

    Тесс Холлидей — одна из самых известных и самых полных моделей в мире.

    32-летняя девушка весит 155 килограммов и ничуть не переживает по этому поводу. Она счастлива в браке и вместе с мужем воспитывает сына Боуи.

    Тесс выступает за естественность и мотивирует многих девушек, не комплексовать по поводу своей внешности. В Instagram модели полно пикантых снимков в откровенных нарядах и бикини, однако на днях она осмелилась на вовсе откровенную съемку. На странице ее супруга Ника появился кадр, на котором Тесс позирует полностью обнаженная.

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    Тесс Холлидей

    «Женщины заслуживают уважения, будь они полностью обнажены или покрыты с головы до ног», — подписал мужчина.

    Ник также отметил, что фотография не была обработана в фоторедакторе: супруги оба выступают против ретуши. Чуть позже снимок появился и на странице самой Тесс. Пользователи написали тысячи восторженных комментариев, восхищаясь смелостью модели и эстетичностью кадра.

    Джерело: graziamagazine.ru

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