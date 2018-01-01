Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото

33-летняя манекенщица снималась для многих авторитетных журналов и сотрудничала с топовыми брендами

Сегодня, 23 января, исполняется 33 года нидерландской супермодели и актрисе Даутцен Крус. Одним из наивысших признаний девушки стало звание «модель года» по версии сайта Vogue в 2005 году, пишет «Главком». В разное время она сотрудничала с такими брендами, как L’Oreal, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Escada,

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Даутцен Крус

33-летняя манекенщица снималась для многих авторитетных журналов и сотрудничала с топовыми брендами

Сегодня, 23 января, исполняется 33 года нидерландской супермодели и актрисе Даутцен Крус. Одним из наивысших признаний девушки стало звание «модель года» по версии сайта Vogue в 2005 году, пишет «Главком».

В разное время она сотрудничала с такими брендами, как L’Oreal, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Escada, GAP, Gucci, Guerlain, H&M, Hugo Boss, Mexx, Schwarzkopf, Tommy Hilfiger denim, Valentino, Versace и многими другими.

Фотосессии с Крус появлялись на страницах таких авторитетных журналов, как Time, Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Marie Claire и Glamour.

Уникальность этой манекенщицы заключается в том, что она попала в фэшн-индустрию, самостоятельно отправив свои не совсем качественные снимки в модельное агентство. Все остальные настолько популярные сегодня модели пришли в эту профессию или через скаутов, или через известных фотографов. Наиболее яркой страницей в карьере Даутцен стали выходы на подиум под брендом Victoria's Secret.

Неоднократно модель снималась в популярных фильмах. Последним на сегодня ее экранным появлением стал прошлогодний блокбастер «Чудо-женщина», в котором она исполнила роль Венелии.

В 2010 году она вышла замуж за диджея Саннери Джеймса. В этом браке родилось двое детей Филлен Джой Горре (2011 г.р.) и дочь Миллена Мэй Горре (2014 г.р.).

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