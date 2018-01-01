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    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото

    33-летняя манекенщица снималась для многих авторитетных журналов и сотрудничала с топовыми брендами
    Сегодня, 23 января, исполняется 33 года нидерландской супермодели и актрисе Даутцен Крус. Одним из наивысших признаний девушки стало звание «модель года» по версии сайта Vogue в 2005 году, пишет «Главком». В разное время она сотрудничала с такими брендами, как L’Oreal, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Escada,
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 07:31
    • Розсилка
    Даутцен Крус
    Даутцен Крус

    33-летняя манекенщица снималась для многих авторитетных журналов и сотрудничала с топовыми брендами

    Сегодня, 23 января, исполняется 33 года нидерландской супермодели и актрисе Даутцен Крус. Одним из наивысших признаний девушки стало звание «модель года» по версии сайта Vogue в 2005 году, пишет «Главком».

    В разное время она сотрудничала с такими брендами, как L’Oreal, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Escada, GAP, Gucci, Guerlain, H&M, Hugo Boss, Mexx, Schwarzkopf, Tommy Hilfiger denim, Valentino, Versace и многими другими.

    Фотосессии с Крус появлялись на страницах таких авторитетных журналов, как Time, Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Marie Claire и Glamour.

    Уникальность этой манекенщицы заключается в том, что она попала в фэшн-индустрию, самостоятельно отправив свои не совсем качественные снимки в модельное агентство. Все остальные настолько популярные сегодня модели пришли в эту профессию или через скаутов, или через известных фотографов. Наиболее яркой страницей в карьере Даутцен стали выходы на подиум под брендом Victoria's Secret.

    Неоднократно модель снималась в популярных фильмах. Последним на сегодня ее экранным появлением стал прошлогодний блокбастер «Чудо-женщина», в котором она исполнила роль Венелии.

    В 2010 году она вышла замуж за диджея Саннери Джеймса. В этом браке родилось двое детей Филлен Джой Горре (2011 г.р.) и дочь Миллена Мэй Горре (2014 г.р.).

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    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото
    Модель Victoria's Secret Даутцен Крус отмечает день рождения. Яркие фото

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