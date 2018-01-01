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    Шоу-биз

    Памела Андерсон вновь носит ланчи Джулиану Ассанжу

    Прилетев в Лондон, чтобы исполнить несколько намеченных дел, Памела Андерсон решила заглянуть в гости к старому другу
     Взяв в руки пакеты с органической едой, актриса отправилась к посольству Эквадора - там с 2012 года проживает основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, которому было предоставлено политическое убежище. Памела стала навещать Джулиана в декабре 2016-го и делала это с такой регулярностью, что СМИ даже взялись писать про их роман. Тогда герои
    • Сьогодні, 11:32
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    Прилетев в Лондон, чтобы исполнить несколько намеченных дел, Памела Андерсон решила заглянуть в гости к старому другу

     Взяв в руки пакеты с органической едой, актриса отправилась к посольству Эквадора - там с 2012 года проживает основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, которому было предоставлено политическое убежище.

    Памела стала навещать Джулиана в декабре 2016-го и делала это с такой регулярностью, что СМИ даже взялись писать про их роман. Тогда герои новостей решили прокомментировать сложившуюся ситуацию, но ясного ответа на этот счет так и не дали. «Он живет в очень тяжелых условиях, так что я рада подарить улыбку, привнести в его жизнь немного красоты», - высказалась Андерсон. «Она очень привлекательная, обаятельная и умная...» - прокомментировал Ассанж, подтвердив, что Памела действительно привносит в его жизнь красоту.

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    Памела Андерсон вновь носит ланчи Джулиану Ассанжу
    Памела Андерсон вновь носит ланчи Джулиану Ассанжу
    Памела Андерсон вновь носит ланчи Джулиану Ассанжу

    «Он прекрасный мужчина. Не хочу ничего говорить о романтическом статусе наших отношений. Давайте скажем, что мы просто хорошие друзья»,- рассказывала Памела английскому журналу Grazia. А уже через несколько месяцев обнародовала личность того мужчины, с кем ее действительно связывают романтические отношения, - им оказался французский футболист Адиль Рами. Ради романа со спортсменом актриса даже переехала жить на юг Франции.

    Джерело: Hello!

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