Билл Гейтс испек к 90-летию Баффетта торт с его изображением (видео)



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Сооснователь Microsoft и второй самый богатый человек в мире по версии Forbes Билл Гейтс выложил в твиттер видео, где показывает, как пек торт своему другу, успешному инвестору и четвертому самому богатому человеку в мире Уоррену Баффету, которому 30 августа исполнилось 90 лет.

Также видео появилось на его официальном YouTube-канале.

В ролике Гейтс в фартуке готовит шоколадный торт с кремом, который обильно декорирует печеньем Oreo. В конце он отрезает кусок и кладет его на тарелку, где крошками от печенья сформирована надпись «Счастливого 90-го дня рождения, Уоррен».

Кроме того, сооснователь Microsoft посвятил другу поздравительный пост в блоге. «У Уоррена остроумие 30-летнего, озорной смех 10-летнего и диета 6-летнего», — подколол Гейтс Уоррена и отметил, что тот до сих пор открывает на завтрак пачку печенья и что такой режим питания «для него каким-то образом работает». Также Гейтс упомянул их любовь к цифрам и привел несколько из них: он посчитал, что Баффет проспал 30 лет своей жизни, что они встретились 10 649 дней назад, что 2 номера телефона записаны в телефонной книге Гейтса на быстром наборе (Уоррена Баффета и жены Билла Мелинды), а также назвал неисчислимым влияние Баффета на мир, которое тот оказал, «взяв на себя обязательство вернуть практически все свое богатство обществу» (при состоянии $82,4 млрд Баффет отдал на благотворительность более $41 млрд).

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